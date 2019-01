Stiri pe aceeasi tema

- Accident in aceasta diminiata, in zona Summerland din Navodari. Patru autoturisme au fost implicate in eveniment.Potrivit IPJ Constanta, un sofer a pierdut controlul autoturismului, a intrat in coliziune cu alte doua autoturisme si a ricosat usor si intr un autovehicul de transport persoane. Doua persoane…

- Un accident tragic s-a produs astazi dimineața pe autostrada A1, in apropierea orașului Sebeș. Doi tineri care se intorceau din Anglia și-au pierdut viața, dupa ce mașina in care se aflau a intrat sub un autocamion.

- Un accident rutier s a produs duminica seara la iesirea din Suceava spre Radauti. Din primele informatii, doua autoturisme au fost implicate in eveniment.Alin Galeata, purtatorului de cuvant al ISU Suceava, a declarat pentru ZIUA de Constanta ca o persoana a fost transportata la spital. ...

- Doi adulti si doi copii in varsta de 7 si 10 ani au fost raniti sambata, in orasul Brasov, in urma unui accident, dupa ce soferul unei masini a patruns pe contrasens si a lovit un alt autoturism.

- Trei persoane au murit intr-un accident rutier petrecut in judetul Constanta, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit pe DN 2A, alte doua persoane fiind ranite in incident. Accidentul s-a produs dupa ce un sofer a patruns pe contrasens.

- Doi oameni au murit si alti 44 au fost raniti intr-un accident dupa ce un autocar cu turisti care se indrepta spre Mississippi s-a rasturnat miercuri pe o autostrada inghetata, au anuntat autoritatile, in urma unei furtuni care a lovit sudul si centrul Statelor Unite, relateaza Associated Press.

- Un barbat de 31 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa, dupa ce a intrat intr-o curba periculoasa fara sa reduca viteza, astfel ca a ajuns cu masina pe contrasens, unde a acrosat un alt autovehicul care circula regulamentar.

- Cel mai grav accident feroviar din Taiwan dupa mai mult de un sfert de secol s-a soldat cu 18 morți și 187 de raniți.Camerele de supraveghere au inregistrat momentul in care a deraiat garnitura la bordul careia se aflau peste 350 de pasageri, scrie stiri.tvr.ro.