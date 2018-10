Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Buzau, pe DN2 Buzau ndash; Ramnicu Sarat, in localitatea Maracineni a avut loc un accident rutier in care au fost implicate patru autoturisme.In urma evenimentului o persoana a fost ranita usor. Cauza probabila…

- Accident rutier pe DN 2 E85 in Maracineni. 4 mașini au fost implicate, din care un auto rasturnat. Din primele date au rezultat 3 raniti. Traficul se desfasora ingreunat pe sensul de mers Buzau – Ramnicu Sarat. La fata locului au fost directionate echipaje de politie, ambulanta si pompieri.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unei coliziuni intre doua autoturisme, traficul rutier pe DN2 E85 Buzau ndash; Ramnicu Sarat este la aceasta ora intrerupt pe ambele sensuri in zona localitatii buzoiene Comisoaia comuna Zarnesti . Din primele informatii…

- Cinci persoane au fost ranite luni, dupa ce doua masini si un TIR s-au ciocnit pe DN 1B, in localitatea Valea Calugareasca din judetul Parhova. Traficul rutier este ingreunat, scrie Mediafax.Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul IGPR, traficul rutier este ingreunat pe DN 1B Ploiesti – Albesti-Paleologu,…

- Traficul rutier este blocat pe DN2 Bucuresti-Urziceni, judetul Ialomita, unde trei masini s-au ciocnit. O persoana a fost ranita, potrivit Mediafax. Potrivit Centrului Infotrafic, in judetul Ialomita, traficul este blocat pe DN2 Bucuresti-Urziceni, in localitatea Movilita, din cauza unui accident…

- Accident pe DJ 203 K, in Maracineni. Din primele date este vorba de o coliziune frontala intre doua autoturisme. In urma impactului au rezultat 2 raniti care au fost preluati de ambulanta pentru a fi transportati la spital. Traficul se desfasoara cu dificultate, dirijat de politisti. UPDATE O soferita…

- Traficul rutier s-a derulat cu dificultate in doua randuri, sambata, pe DN2 E85, la iesirea din localitatea Ramnicu Sarat catre Focsani, in judetul Buzau, din cauza acumularii de apa și aluviuni pe carosabil. Șoseaua a fost afectata pe o lungime de aproximativ un kilometru. Sambata dupa-amiaza, dupa…

- Traficul rutier este ingreunat, sambata, pe Drumul National 2, la iesirea din localitatea Ramnicu Sarat catre Focsani, in judetul Buzau, din cauza aluviunilor. De asemenea, s-a acumulat apa pe carosabil, pe o lungime de aproximativ un kilometru.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General…