Accident rutier grav. Ea este eroina de la Polovraci-Gorj! A salvat de la moarte patru oameni din Constanta printre care si doi copii!

Ieri, pe pagina de Facebook a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Gorj a fost postat un mesaj de multumire pentru Lacramioara Maria Ion angajata a Directiei Generale Management Urgente Medicale din cadrul Departamentului pentru Situatii de Urgenta Aceasta se afla la locul accidentului, in care a fost implicat un microbuz cu numere de Constanta in care erau doua familii care se intorceau de la Ranca.Groaznicul accident a avut loc la Polovtaci, judetul Gorj. Prima care a sarit in ajutorul l ...