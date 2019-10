Accident rutier grav. Cinci victime. O femeie ranita era dusa la spital, cu ambulanta, fiind victima unui alt accident

Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulatie a avut loc in aceasta seara in orasul Recas, in urma caruia au rezultat trei victime. Una dintre acestea era un pacient de pe o ambulanta din Hunedoara, care a mai suferit un accident astazi si era tranportat la Timisoara. The post De doua ori victima in aceeasi zi. Accident…

- Un accident rutier a fost anuntat la Dispeceratul integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta prin telefonul de urgenta 112.Potrivit apelantului evenimentul rutier a avut loc, putin inainte de miezul noptii, in intersectia strazilor Unirii cu Rachitasi, din municipiul Constanta.La locul indicat de…

- Un grav accident rutier s-a produs astazi dimineața in comuna suceveana Vama, unde doua masini s-au ciocnit rezultand patru victime. ”Una dintre acestea a fost incarcerata. Toate persoanele au fost transportate la spital de catre echipaje SMURD si de la Ambulanța”, a informat purtatorul de cuvant al…

- Un accident a avut loc, in aceasta seara, pe Autostrada A1, sectorul Ilia – Șoimuș, la km 385. Din primele informații in accident au fost sunt implicate un autoturism, o camioneta și un autocamion. In urma evenimentului rutier au rezultat 4 victime. Circulația este INCHISA pe sensul…

- O coliziune intre un autoturism si o caruta s-a produs in noaptea de simbata spre duminica, 14 spre 15 septembrie, pe DN 15 B, in comuna Timisesti. In urma impactului doi barbati, de 28, respectiv 32 de ani, si un copil de noua ani au fost transportati la spital. “Accident rutier intre un autoturism…

- Accident grav, azi dupa-amiaza, in Timiș, pe DN6. Un motociclist a fost transportat de urgența la spital, dupa ce a intrat in autoturismul aflat in fața sa, intre Sannicolau Mare și Tomnatic. Motociclistul in varsta de 69 de ani, de origine sarba, circula dinspre Sannicolau Mare, inspre Timișoara. Nu…

- NEATENTIE… Pe Drumul European, pe raza localitatii Salcioara, comuna Banca, a avut loc o tamponare fata-spate, datorita nerespectarii distantei in trafic fata de masina din fata. Un sofer de 27 de ani, din Barlad, care circula spre Vaslui, nu a fost atent ca masina din fata sa a semnalizat pentru a…

- O femeie a murit si alta a fost grav ranita in urma unui accident care a avut loc luni seara in judetul Constanta, cand doua autoturisme s-au ciocnit. Politistii au stabilit ca unul dintre soferii implicati consumase canabis.