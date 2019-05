Accident rutier! Două persoane au rămas încarcerate Accident rutier pe DN 51, in localitatea Țiganești. Doua autoturisme s-au ciocnit. In urma acestui accident au rezultat 2 victime, cu politraumatisme, conștiente și cooperante, preluate de medicii de la Ambulanța și transportate la Spititalul Județean de Urgența din Alexandria. Pompierii militari au fost solicitați sa intervina pentru salvarea a doua persoane incarcerate, victime ale Citeste articolul mai departe pe ziarulmara.ro…

Sursa articol: ziarulmara.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce au suferit rani in urma unui accident rutier. Doua dintre victime au ajuns la Spitalul de Urgența din Alexandria fiind in stare mai grava. Accident rutier pe DJ 506, intre Cervenia și Conțești. Doua autoturisme s-au cicnit. “In timp ce o tanara…

- Cinci persoane au fost ranite, dintre care trei au ajuns la spital, in urma unui accident rutier produs sambata pe soseaua de centura a municipiului Buzau.Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Buzau, inspectorul principal Ane Marie Vrapciu, soferul unui automobil inmatriculat in judetul Braila,…

- Accident rutier s-a produs, sambata, pe șoseaua de centura a municipiului Buzau, la ieșire spre Ploiești. Cinci persoane au fost ranite, dintre care trei au fost transportate la spiral, dupa coliziunea dintre doua autovehicule. Șoferul unui automobil inmatriculat in judetul Braila, in varsta de 21…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Olt au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza in comuna Ganeasa. Potrivit ISU Olt pompierii SMURD Slatina si un echipaj cu medic de la Serviciul de Ambulanta, au intervenit in comuna Ganeasa, pe DN 65, la un accident…

- Pompierii intervin joi dimineata pe DN 1A in localitatea Lucianca, comuna Butimanu, pentru descarcerarea unei persoane in urma unui accident rutier intre un TIR si un microbuz care transporta sase pasageri, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita, scrie Agerpres. Potrivit…

- Cinci autovehicule au fost implicate intr-un accident rutier produs marti dimineata pe DN 1, la intersectia cu soseaua spre localitatea prahoveana Buda, potrivit Agerpres. In urma evenimentului rutier, sase persoane au suferit leziuni minore si sunt evaluate medical, au anuntat reprezentantii…

- Un barbat si o femeie au decedat, iar alte cinci persoane, între care si un copil, au ajuns spital în urma coliziunii între doua autoturisme pe o strada din statiunea Baile Govora, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Prahova au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza la un accident rutier in care sunt implicate un microbuz si un autoturism, pe raza localitatii Floresti, sat Calinesti.Potrivit ISU Prahova, in microbuz se aflau…