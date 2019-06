Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav pe Drumul European 581, pe raza localitații Badeana, judetul Vaslui. Trei automobile s-au ciocnit violent, fiind inregistrate 12 victime, dintre care 5 morti.Potrivit presei de peste Prut, a fost declanșat Planul Roșu de Intervenție.

