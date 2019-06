Accident rutier cumplit. Cinci morti. Mai multi raniti se zbat intre viata si moarte. S-a declansat Planul Rosu de Interventie

Stiri pe aceeasi tema

- In data de 30.06.2019, la ora 01.47, ISUJ „Podul Inalt” Vaslui a fost solicitat prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgența 112 despre faptul ca pe Drumul European 581, pe raza localitații Badeana, jud. Vaslui, a avut loc un accident rutier in care ai fost implicate 3 autoturisme, eveniment…

- Accident rutier grav in Maramureș. Doua autoturisme au fost implicate. 4 victime in urma impactului.Trafic blocat.foto Accident rutier grav in localitatea Craciunesti. Doua autoturisme au fost implicate. 4 victime cu escoriatii si atac de panica. Acționeaza 2 echipaje: EPA si SAJ MM. Interventie…

- In aceasta noapte de Rusalii, in jurul orei 04.15, pe raza comunei Budesti, judetul Valcea, pe DN 7, a avut loc o coliziunea intre doua autoturisme, rezultand doua victime incarcerate.Purtatorul de cuvant al ISU Valcea a declarat pentru ZIUA de Constanta ca "s a intervenit cu un echipaj SMURD si unul…

- Un grav accident rutier a avut loc, in jurul orei 21.00, pe DN1, pe raza localitatii Persani, judetul Brasov.Ciprian Sfreja, purtatorul de cuvant al ISU Brasov, a declarat pentru ZIUA de Constanta ca in evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme, si au rezultat trei victime, constiente: doua…

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) a lansat o aplicatie cu ajutorul careia va putea fi localizat apelantul in momentul initierii apelului, informatia urmand a fi trimisa automat catre Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta 112 (SNUAU). Aceasta ar putea astfel sa vina in sprijinul…

- Cinci persoane au fost ranite, dintre care trei au ajuns la spital, in urma unui accident rutier produs sambata pe soseaua de centura a municipiului Buzau.Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Buzau, inspectorul principal Ane Marie Vrapciu, soferul unui automobil inmatriculat in judetul Braila,…

- Un exercitiu de interventie, care a presupus activarea Planului rosu pentru gestionarea unei situatii de urgenta produse in urma simularii unui accident rutier soldat cu zece victime, a fost organizat joi, in zona Oituz, de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna. „A fost vorba…

- Un accident cumplit s-a produs luni seara in Buzau, in zona localitatii C.A. Rosetti, intre un tren si un microbuz. Avant numarul mare de persoane implicate, a fost activat Planul Rosu de Interventie la nivelul judetului Buzau.