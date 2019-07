Accident rutier cu victime, la Furculești/ Patru persoane, între care doi copii, au ajuns la spital Accident rutier cu victime, la Furculești/ Patru persoane, intre care doi copii, au ajuns la spital in Eveniment / on 27/07/2019 at 09:27 / Un accident rutier, in urma caruia patru persoane, dintre care doi copii, au fost ranite a vut loc, in aceasta dimineața, pe DN 52, in localitatea Furculești, informeaza ISU Teleorman, La fața locului s-au deplasat pompierii militari din cadrul Detașamentul Alexandria cu o ambulanța SMURD, o autospeciala transport victime multiple, o autospeciala descarcerare, dar și trei echipaje ale Serviciului de Ambulanța și un elicopter SMURD. “Șoferul,… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

Sursa articol: ziarulteleormanul.ro

