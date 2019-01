Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, un accident rutier a avut loc in comuna Ciorani, sat Ciornaii de Sus, judetul Prahova.In accident sunt implicate doua autoturisme cu cinci ocupanti, din care un minor semiconstient.Se intervine cu o autospeciala de lucru cu apa si spuma…

- Sase persoane, intre care doi copii, au fost ranite sambata, in urma unui accident care a avut loc intre doua autoturisme pe bulevardul Alexandru Vlahuta din Brasov, o artera intens circulata, informeaza Agerpres.ro. 39; 39;Toate persoanele ranite erau constiente si prezinta diferite traumatisme, cu…

- Un accident rutier a avut loc vineri seara pe Calea Romanilor din municipiul Arad. Un TIR a intrat in plin intr-o stație de tramvai. „Evenimentul rutier de pe Calea Romanilor a avut loc pe fondul neatenției in conducere. Conducatorul auto, un cetațean bulgar, nu a suferit nici o vatamare. A fost testat…

- Accident rutier grav joi seara in Petrosani. Doua persoane au fost ranite dupa ce autoturismul in care se aflau s a rasturnat intr un sant.La fata locului s a deplasat un echipaj SAJ B2.Potrivit IPJ Constanta, politistii constanteni au fost sesizati de producerea unui accident grav, in localitatea Petrosani,…

- Daniel Vasile, purtatorul de cuvant ISU Bucuresti Ilfov , a declarat pentru cotidianul ZIUA de Constanta, ca un autoturism a cazut intr un lac in aceasta dimineata. In aceasta dimineata, in jurul orei 8, un auto a cazut in lacul Vadu Mosu, in apropiere de comuna Berceni. In masina se aflau conducatorul…

- Se circula pe un singur fir pe DN1, la kilometrul 189 500 de metri, intre localitatile Codlea si Vladeni, judetul Brasov, dupa ce doua autoturisme au intrat in coliziune.In urma impactului au rezultat patru victime, dintre care o persoana a decedat, iar celelalte 3 au suferit leziuni grave.InfoTrafic…

- Traficul rutier este blocat pe DN7 Calimanesti ndash;Brezoi, in zona Lotrisor kilometrul 202 450 , din cauza unui accident rutier in care au fost implicate o autoutilitara si un autoturism.Potrivit Centrului InfoTrafic, in urma evenimentului o persoana a fost ranita. ...

- Un barbat de 89 de ani și-a pierdut viata si trei tineri au fost raniți, vineri, dupa ce doua mașini s-au ciocnit in Malureni, judetul Argeș.Potrivit primelor informații furnizate de polițiștii din județul Argeș, un barbat de 89 de ani din București care conducea un autoturism a virat stanga…