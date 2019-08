Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta noapte, la intrarea in comuna Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta, a avut loc un grav accident rutier. In evenimentul rutier un pieton, victima colaterala, a murit pe loc.Mai facem precizarea ca in evenimentul rutier au fost implicate un autoturism BMW, un alt autoturism Volskwagen Golf…

- Patru persoane, printre care si un copil, au fost ranite, joi dimineata, intr-un accident rutier provocat de un sofer depistat cu o alcoolemie de 0,56 mg/l alcool pur in aerul expirat, informeaza Inspectoratul de Politiei Judetean (IPJ) Constanta, potrivit Agerpres. Conform sursei citate, joi…

- In data de 10.06.2019, in jurul orei 18:20, un barbat in varsta de 30 de ani, din municipiul Hunedoara, in timp ce conducea un autoturism pe DJ668A, din direcția satului Ocolișul Mic spre localitatea Chitid, intr-o curba deosebit de periculoasa la dreapta, nu a adaptat viteza de deplasare si a patruns…

- Mircea Basescu, fratele fostului presedinte al Romaniei Traian Basescu, a fost implicat, vineri, intr-un accident rutier pe DN 39, intre Agigea si Eforie Nord, el intorcand autoturismul peste marcajul continuu si lovind o masina care circula regulamentar din sens opus.

- Doua persoane au fost ranite, vineri, într-un accident rutier provocat de Mircea Basescu, în localitatea Eforie. Pe numele acestuia a fost întocmit un dosar de cercetare penala pentru vatamare corporala din culpa.

- Sentinta definitiva intr-un dosar penal rezultat in urma unui accident rutier produs in decembrie 2015 pe DN1, in zona localitatii Unirea, a fost pronunțata de Curtea de Apel Alba Iulia. Evenimentul rutier din urma cu trei ani s-a soldat cu decesul unui barbat, care a murit la spital dupa sase luni,…

- Un accident rutier in care a fost implicat și un camion inmatriculat in Alba, s-a produs, duminica seara, DN 7, in localitatea Talmaciu II, in zona podului CFR. ”Pe DN 7, km. 259, Talmaciu II, sensul Valcea – Sibiu, coliziune in lanț pe fondul nepastrarii distanței de siguranta. Au fost implicate un…

- Un sofer roman se face vinovat de un accident mortal provocat in Germania, duminica dupa-amiaza. Microbuzul la volanul caruia se afla romanul a intrat pe contrasens si s-a izbit de un autoturism. Apoi, microbuzul a fost aruncat intr-o alta masina.