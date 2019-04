Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier grav a avut loc in cursul dupa-amiezii de astazi, 11 aprilie 2019, pe DN1, la ieșirea din Sebeș inspre Sibiu. Doua persoane au decedat dupa un impact frontal petrecut intre doua autoturisme. “Accident rutier pe DN1 la ieșire din Sebeș catre Sibiu. Impact frontal intre doua auto și…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta seara in judetul Valcea. Potrivit reprezentantilor ISU Valcea, este vorba despre un accident rutier cu persoane incarcerate. Evenimentul rutier a avut loc in localitatea Tetoiu.La fata locului intervine o autospeciala de stingere cu apa sli spuma de la Garda…

- Un accident rutier grav s-a petrecut vineri seara la iesire din localitatea Pianu. Din primele, date, patru masini au intrat in coliziune. Autoturismele implicate in accident au fost serios avariate. La fata locului sunt echipaje de Politie si Ambulanta. Revenim cu amanunte. Citește FOTO: ACCIDENT rutier…

- In ultimele 24 de ore, echipajele SMURD au gestionat 32 de cazuri pentru acordarea asistenței medicale de urgența, iar in alte cinci situații intervenția a fost asigurata de echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Un echipaj cu ambulanța SMURD de prim ajutor calificat și un echipaj cu o autospeciala…

- Accident de circulație la Focșanei, comuna Vadu Pașii, la intersecția DJ 203K cu un drum comunal. Șoferul unui autoturism ar fi pierdut controlul asupra direcției si s-a lovit de un stalp de electricitate. Doua persoane au ramas incarcerate. La fața locului, se actioneaza cu echipaje ISU și Ambulanța.…

- Accident rutier grav in aceasta dimineata pe DN1, localitatea Comarnic.Doua autoturisme au fost avariate grav in urma impactului. Cinci persoane au fost ranite, dintre acestea doua au ramas incarcerate.Salvatorii au intervenit la fata locului cu o autospeciala de lucru cu apa si spuma, o Descarcerare…

- Un grav accident rutier a avut loc, in aceasta dimineata, pe raza localitatii Palazu Mic. Medicul Diana Claudia Tatarici, purtatorul de cuvant al SAJ Constanta spune ca sunt doua victime incarcerate si trei, constiente, cu trauma minora. Revenium cu detalii si imagini ...

- 4:30 accident rutier pe DN 67 C Balcești, intre o ambulanța și o autoutilitara. Ambulanța se deplasa catre Valcea și avea semnele luminoase și acustice pornite, transportand o pacienta, de 76 ani, la un spital din Sibiu. Șoferul autoutilitarei, de 26 ani, din Mehedinți, intr o curba, a pierdut controlul…