- Familia fostului primar al Lugojului, Marius Martinescu, trecut in neființa la sfarșitul lunii trecute, este in stare de șoc dupa ce mormantul in care acesta se afla ingropat a fost cuprins de flacari. Cripta unde-și are locul de veci fostul edil se afla pe strada Fagetului din Lugoj și a fost distrusa…

- O persoana a murit carbonizata, ieri noapte, intr-un incendiu care a izbucnit la o casa din Urseni, de langa Timisoara. Alarma s-a dat chiar inainte de miezul noptii. Pompierii au sosit la fata locului cu mai multe autospeciale si au incercat sa stinga flacarile aproape o ora. Au actionat mai ales…

- Un șofer cu o alcoolemie mult peste limita a provocat un accident rutier la ieșirea din Șag spre Timișoara. Barbatul care conducea spre oraș, deși bause, a ieșit de pe șosea și s-a izbit de o mașina parcata la marginea drumului. „Un barbat in varsta de 55 de ani a condus un autoturism pe DN […] Articolul…

- Un accident de circulație a avut loc, in aceasta dimineața, pe Calea Aradului. Potrivit polițiștilor, doua mașini s-au ciocnit in fața Universitații de Științe Agricole. La locul producerii accidentului s-au deplasat un echipaj de poliție și o ambulanța SMURD. Nicio persoana nu a fost ranita. Traficul…

- Doua avioane s-au ciocnit in zbor in județul Suceava. Unul dintre piloți a murit, iar celalalt se afla in stare foarte grava, fiind transportat la Iași. Accidentul aviatic s-a produs in timpul antrenamentului pentru show-ului aviatic de la Suceava. Avioanele aparțin firmei timișorene Skybolt of Romania…

- Trei persoane au ajuns la spital, dupa o ciocnire intre un camion și o autoutilitara inregistrata la Gura Humorului. Tamponarea s-a produs astazi, la ora 05.30. Una dintre victime ramasese incarcerata. La fața locului au ajuns o mașina SMURD și o autosanitara de la Serviciul Ambulanța.

- Un accident grav a avut loc, vineri, in urma cu puțin timp, in Timiș, pe drumul ce leaga Timișoara de Lugoj, in apropierea de Remetea Mare. Traficul este blocat iar cinci persoane au nevoie de ingrijiri medicale.

