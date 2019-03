Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care a condus sub influenta alcoolului si a provocat accident rutier la Vinerea este cercetat de politie. Avea alcoolemie de 1,12. Potrivit IPJ Alba, sambata, in jurul orei 9.40, politistii din Cugir au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale, produs…

- Accident rutier la Vinerea, provocat de un șofer cu alcoolemie – Nu a acordat prioritate de trecere și a intrat in coliziune cu un ... The post Accident rutier la Vinerea, provocat de un șofer cu alcoolemie – Nu a acordat prioritate de trecere și a intrat in coliziune cu un alt autoturism appeared first…

- La data de 11 martie 2019, in jurul orei 06.00, politistii din Alba Iulia au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier in localitatea Cricau. Polițiștii deplasați la fata locului au constat ca, un barbat, de 51 de ani, din localitatea Ighiu, in timp ce a condus un autoturism, pe Drumul…

- Un sofer cu alcoolemie uriasa a fost descoperit de politisti dupa ce a provocat o tamponare.Luni noapte, la ora 23.30, Secția 2 Poliție Rurala Ipotești a fost sesizata de un barbat de 27 de ani din comuna Bosanci, despre faptul ca un localnic i-a avariat autoturismul.Din primele cercetari, ...

- Un barbat, in varsta de 37 de ani, este cercetat penal, dupa ce a provocat un accident rutier fiinb baut la volan. Ieri, 21 februarie, Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca pe raza comunei Platonesti s-a produs un eveniment rutier soldat, din fericire, doar cu pagube materiale.

- Accident pe drumul care leaga Timișoara de Cenad, provocat de un șofer beat, in aceasta dupa-amiaza. Barbatul in varsta de 57 de ani a fost surprins in timp ce conducea haotic dinspre Becicherecu Mic, inspre Timișoara, cu puțin timp inainte de a produce accidentul. Barbatul se afla la volanul unui autoturism…

- Un grav accident de circulație s-a petrecut in aceasta seara chiar langa cladirea Palatului Dicasterial din Timișoara, care gazduiește Tribunalul Timiș. Impactul a avut loc dupa ce un Citroen a franat puternic in dreptul trecerii de pietoni de pe strada Martin Luther, fiind izbit din spate de o mașina…

- Un barbat a fost reținut sambata dimineața de polițiști dupa ce a fost prins baut la volan. Vineri seara in jurul orei 21.30, omul de 62 de ani din Bunești a fost oprit de un echipaj pe strada Dejului din Gherla. In urma testari cu aparatul etilotest a rezultat o alcoolemie de 0,84 mg/l alcool …