Stiri pe aceeasi tema

- Un autocar in care se aflau 55 de pelerini a fost implicat duminica intr-un accident in Defileul Jiului, in apropiere de manastirea Lainici. Accidentul rutier a fost din cauza unui sofer unui baut care a intrat pe contrasens si a intrat in coliziune cu...

- Polițiștii rutieri s-au deplasat pe Drumul National 65, in afara localitații Scornicești, pentru a stabili imprejurarile producerii unui eveniment rutier. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca un barbat, de 46 de ani, din municipiul Targu Jiu, județul Gorj, in timp ce conducea…

- Un autocar in care se aflau 55 de pelerini a fost implicat duminica in accident pe Defileul Jiului, in apropiere de manastirea Lainici. Autocarul circula dinspre Petroșani spre Targu Jiu, cand a intrat in col...

- Un autocar in care se aflau 55 de pelerini a fost implicat, duminica, intr-un accident in Defileul Jiului, in apropiere de manastirea Lainici. Accidentul s-a produs dupa ce soferul unui autoturism Logan a intrat pe contrasens. Potrivit IPJ Gorj, niciunul ...

- Șoferul unui autoturism Dacia Logan, aflat sub influența bauturilor alcoolice, a fost ranit in urma cu puțin timp, in urma unui accident rutier, pe Defileul Jiului, in apropierea manastirii Lainici. Acesta s-a ciocnit cu un autocar in care se aflau 55 de pelerini. "Din primele cercetari efectuate de…

- Un șofer mort de beat a provocat, azi dimineața, in jurul orei 1,30, un accident pe DN 6. Cand a ajuns la volanul mașinii sale Volvo in Remetea Mare, din cauza neadaptarii vitezei, a ieșit cu mașina in afara șoselei, rasturnandu-se. Imediat la fața locului au sosit pompierii și polițiști. Barbatul a…

- Accident rutier la Vinerea, provocat de un șofer cu alcoolemie – Nu a acordat prioritate de trecere și a intrat in coliziune cu un ... The post Accident rutier la Vinerea, provocat de un șofer cu alcoolemie – Nu a acordat prioritate de trecere și a intrat in coliziune cu un alt autoturism appeared first…