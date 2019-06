Stiri pe aceeasi tema

- Primarul socialist al Parisului, Anne Hidalgo, a anuntat joi interzicerea stationarii trotinetelor pe trotuare si a cerut operatorilor sa limiteze viteza acestor vehicule care se inmultesc in spatiul public, informeaza AFP.

- Trotinetele electrice sunt unele dintre produsele cu cea mai mare creștere a vanzarilor in ultimii ani, conform datelor statistice furnizate de magazinele online. Un sondaj evoMAG arata ca 2 din 10 romani vor sa cumpere o trotineta electrica pana la sfarșitul acestui an. Bugetul alocat pentru o astfel…

- Circa 20% dintre romani intentioneaza sa cumpere o trotineta electrica pana la finalul acestui an, iar bugetul alocat pentru o astfel de achizitie este, in medie, de 2.000 de lei, reiese dintr-un sondaj realizat de o platforma de e-Commerce, publicat joi. In acest context, profilul clientilor…

- Utilizatorul de trotineta face parte integranta din peisajul parizian, insa multi locuitori ai capitalei Frantei vor o reglementare mai buna a acestui mod de transport, transmite AFP. Aparute in urma cu un an in Paris, serviciile de inchiriat trotinete electrice sunt acum peste tot, atat pe…

