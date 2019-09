Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul s-a intamplat sambata seara, in timpul unui spectacol dat de grupul The Super Hollywood Orchestra, care are 15 membrii, printre care cantareți, muzicieni și dansatori, la Las Berlanas, in Avila, Spania. In timp ce grupul se afla pe scena, unul dintre cantareți, Joana Sainz, 30 de ani, a fost…

- Numarul persoanelor care au decedat in ultimul an din cauza Ebola in Republica Democrata Congo a depasit 2.000, potrivit informatiilor facute publice vineri de catre Guvernul acestei tari, informeaza Al Jazeera, citeaza mediafax.ro.

- O persoana a murit in statul american Illinois dupa ce a dezvoltat o boala respiratorie severa din cauza fumatului de țigari electronice cu aburi, scrie BBC News. Experții americani investigheaza o boala pulmonara misterioasa și care este legata de utilizarea țigarilor electronice. Centrul pentru Controlul…

- In urma exploziei mortale de la inceputul acestei luni, din Rusia, de la o baza de testare a rachetelor nucleare din nord-vestul tarii, doi membri ai personalului au murit din cauza expunerii la radiatii, nu a ranilor traumatice, potrivit informatiilor publicate de Novaya Gazeta.

- Saoirse Kennedy Hill, nepoata a celebrului politician american Robert F. Kennedy, a murit la varsta de 22 de ani, aparent din cauza unei supradoze de droguri, potrivit tmz.com, scrie Mediafax.Joi, in momentul in care angajații serviciilor de urgența au sosit la celebra reședința a familiei…

- Medicii legiști din Constanța au stabilit, marți, in urma necropsiei, ca moartea barbatului de 34 de ani, gasit in zona scenei Neversea, a survenit din cauze naturale, acesta fiind cunoscut cu afecțiuni medicale, iar in ultimele zile acuzase dureri in zona inimii, conform Mediafax.Citește…

- Un actor columbian a murit in urma cu cateva zile dupa ce a fost in coma timp de mai multe luni. Acesta s-a aruncat de pe un pod din cauza unei decepții in amor. Nairo Gomez, actor și model columbian, a incetat din viața la o clinica din Tunja. Acesta se afla de peste opt luni la Terapie Intensiva.…