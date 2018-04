Stiri pe aceeasi tema

- O masina in care se aflau doi adulti si o fetita de 13 ani a cazut, duminica dimineata, in raul Olt, dupa ce soferul a pierdut controlul volanului pe DN 7, in apropierea localitatii Brezoi. Fata a fost salvata si se asteapta elicopterul SMURD pentru preluarea ei, insa parintii ei nu au reusit sa iasa…

- Un autoturism in care se aflau trei persoane, printre care o fetita in varsta de 13 ani, a ajuns in raul Olt, duminica dimineata, pe DN 7, in apropiere de orasul Brezoi, copila fiind salvata de un alt participant la trafic. Parintii sai sunt cautati de scafandri.

- Un autocar in care se afla aproximativ 40 de pasageri a fost implicat, duminica dimineata, intr-un accident pe Drumul National 1, in judetul Sibiu. O masina care a fost pierduta de sub control a patruns pe contrasens si a lovit autocarul. O persoana din autoturism este incarcerata, iar cel putin…

- Ea a precizat ca accidentul s-a produs pe fondul vitezei excesive, dupa ce motociclistul a pierdut controlul directiei de mers, informeaza AGERPRES. Citeste si Trei tiruri au fost implicate intr-un accident pe Valea Oltului. Circulatia a fost restrictionata Accidentul s-a produs sambata…

- Potrivit Centrului Infotrafic, din cauza caderilor de pietre (aproximativ 35 de tone) de pe versant pe carosabil, circulatia rutiera pe DN7 Sibiu – Ramnicu Valcea s-a desfasurat duminica dimineata pe un fir, alternativ, la kilometrul 217 , in zona localitatii valcene Racovita (sat Tutulesti).

- Zapada cazuta de pe versant pe DN 7, Sibiu – Ramnicu Valcea, la km 202-203, a blocat traficul rutier pe un sens de circulatie, intre Calimanesti si Brezoi. Drumarii actioneaza in zona pentru indeparatrea zapezii.

- Codul Portocaliu de ninsori abundente și viscol da peste cap traficul rutier in județul Ialomița. Pe toate drumurile județene și naționale se circula in condiții de iarna. La Grindu, pe DJ 203B, un microbuz in care se aflau 10 persoane a ramas blocat in nameți. La momentul de fața se intervine in zona…

- O femeie are inima franta și se invinovațește pentru moartea copilul ei care urma sa implineasca trei ani. Kim Rowlands, 25 de ani, și-a lasat fetița de doi ani singura in mașina preț de cateva momente. Femeia a coborat sa faca o plata, iar cand s-a intors nu și-a mai gasit nici vehiculul și nici copilul.…

- Traficul rutier este blocat, marti dimineata, pe DN7, Valea Oltului, la kilometrul 253, in localitatea Talmaciu, dupa ce un autotren s-a rasturnat, potrivit Politiei. "Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este oprita momentan…

- Politistii romani si partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat, in ultima saptamana, 620 de persoane, 120 de autovehicule și 34 de documente, ce faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen. In urma schimbului suplimentar de ...

- Conform sursei citate, cauza producerii accidentului a fost nepastrarea distantei de siguranta. In urma accidentului nu au existat victime. In prezent, este restrictionat sensul de mers Ramnicu-Valcea – Sibiu si se circula pe celalalt fir, alternativ. Citeste si Accident spectaculos…

- In urma schimbului suplimentar de informatii prin intermediul Biroului SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala, in perioada 16 – 23 februarie au fost localizate, pe teritoriul tarii noastre, 367 de persoane care fac obiectul unor semnalari in Sistemul Informatic Schengen.…

- O mamica din Sibiu a trait o experiența inedita, sambata seara! Și asta pentru ca bebelușul pe care-l purta in pantece s-a grabit sa vina pe lume, nemaiavand rabdare sa fie... vreun medic prin preajma. Așa ca... fetița a venit pe lume in mașina personala a familiei, in drum catre Maternitate. Din fericire,…

- Un tanar de 20 de ani, fara permis de conducere si baut, s-a urcat la volanul unei masini si a intrat cu intr-un autoturism condus de o femeie. Atat el, cat si femeia au fost transportati la spitalPotrivit politistilor din Sibiu, in localitatea Daia a avut loc un eveniment rutier, duminica…

- O femeie din Sibiu a nascut, sambata seara, in masina, in timp ce se deplasa catre maternitatea din oras. Atat mama cat si fetita sunt bine, fiind preluate in ingrijire de catre medici.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul este restrictionat pe sensul de mers Ramnicu Valcea – Sibiu al DN7, la kilometrul 200, in afara localitatii Calimanesti, judetul Valcea, din cauza unui eveniment rutier. Un autotren, al ...

- Accident pe Valea Oltului, pe viaductul de la Carligul Mic. Un grav accident de circulație a avut loc joi, 1 februarie, pe Valea Oltului, pe viaductul de la Carligul Mic. Un autovehicul care circula inspre Ramnicul Valcea dinspre Sibiu a intrat in depașire pe marcajul continuu și apoi s-a lovit frontal…

- Potrivit politistilor, soferul primului vehicul, care circula dinspre Sibiu spre Ramnicu Valcea a efectuat o depasire neregulamentara si a patruns pe contrasens, unde a intrat in coliziune cu cel de-al doilea vehicul, care circula regulamentar. Traficul rutier a fost oprit pe ambele…

- Patru persoane au fost ranite, joi, in urma impactului dintre doua masini, pe Drumul National 7 – Valea Oltului, in zona localitatii Calimanesti, unde doua masini s-au lovit frontal. Traficul rutier intre judetele Valcea si Sibiu este blocat, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Potrivit Centrulului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane din cauza unui accident rutier, in care un tir incarcat cu cherestea s a rasturnat peste un autoturism, circulatia pe DN7 Ramnicu Valcea ndash; Sibiu a fost oprita pe ambele sensuri la km 202 400 de metri, intre localitatile…

- Un grav accident de circulatie s-a petrecut in urma cu putin timp pe Valea Oltului, in judetul Valcea, intre localitatile Calimanesti si Brezoi. Un tir incarcat cu cherestea s-a rasturnat peste o masina.

- Accidentul s-a produs pe DN7, la kilometrul 202+400 de metri, intr-o curba. "Un TIR de Turcia care se deplasa pe sensul Sibiu - Ramnicu Valcea s-a rasturnat intr-o curba peste un autoturism ce se deplasa din sens opus si in care se afla doar soferul. El fost ranit si a ramas incarcerat, dar…

- Potrivit ISU Valcea, microbuzul s-a rasturnat pe Valea Oltului, la 4 kilometri de Calimanesti, spre Brezoi. In microbuz erau 11 persoane, insa niciuna nu a fost ranita grav. O femeie a suferit un atac de panica si a primit asistenta medicala la locul accidentului, scrie Mediafax. Politistii…

- Traficul rutier pe DN 7, Ramnicu Valcea – Sibiu, la km. 206, a fost blocat, azi noapte, in jurul ore 1.00, pe raza localitatii Brezoi, pe Valea Oltului, dupa ce au avut loc caderi de pietre pe carosabil. Dupa cateva ...

- O femeie a murit, alte trei persoane sunt grav ranite dupa ciocnirea frontala a doua autoturisme O femeie a murit si trei barbati au fost raniti in urma unui accident rutier produs pe DN7 , la kilometrul 202 (intre localitatile Calimanesti si Brezoi). Traficul in zona a fost blocat pe un sens. Un grav…

- Trei persoane au fost ranite in urma cu putin timp intr-un accident rutier petrecut pe Valea Oltului, pe raza localitatii valcene Brezoi. Cieculatia rutiera este blocata pe sensul Ramnicu Valcea – Sibiu. Potrivit IPJ Valcea, la fata locului s-au deplasat ...

- Doua din cele trei persoane aflate in autoturismul care a plonjat, duminica, in raul Jiu, in judetul Hunedoara, au decedat. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Hunedoara, cei doi barbati, in varsta de 35 si 42 de ani, care se aflau in masina ce a iesit de pe…

- Doua dintre victimele accidentului care a avut loc duminica pe DN 66 A, in localitatea Valea de Brazi, judetul Hunedoara, dupa ce masina in care se aflau a plonjat in raul Jiu, au murit, transmite corespondentul MEDIAFAX. Anemona Doda, purtatorul de cuvant al ISU Hunedoara a declarat ca doua…

- Doua persoane au murit intr-un accident rutier petrecut pe DN 66 A, in localitatea Valea de Brazi, judetul Hunedoara, dupa ce masina in care se aflau a plonjat in raul Jiu, de la aproximativ 15 metri inaltime. Este vorba de soferul masinii, un barbat de 35 de ani si de un pasager in varsta de 42 de…

- UPDATEDoi barbati si-au pierdut viata, iar o femeie se afla in stare grava, dupa ce masina in care se aflau a plonjat, duminica dupa-amiaza, de la o inaltime de aproape 15 metri, in raul Jiu, accidentul producandu-se pe DN 66A, in zona localitatii Valea de Brazi, din Valea Jiului. Masina…

- Trei persoane au fost ranite, duminica, intr-un accident rutier petrecut pe DN 66 A, in localitatea Valea de Brazi, judetul Hunedoara, dupa ce masina in care se aflau a plonjat in raul Jiu, de la aproximativ 15 metri inaltime, informeaza ...

- Accident cumplit provocat de un sofer vitezoman in judetul Iasi. Doua fetite, de patru si sase ani si parintii acestora se zbat intre viata si moarte, dupa ce soferul inconstient a intrat pe...

- Doi barbati de 38, respectiv 42 de ani, din Sibiu, au murit, in timpul noptii de vineri spre sambata, intr-un accident rutier pe Drumul National 7 – Valea Oltului, dupa ce masina lor a lovit un tir, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un accident rutier grav s a petrecut astazi pe Valea Oltului, in judetul Sibiu, pe DN7 Sibiu ndash; Ramnicu Valcea, la kilometrul 244, in zona localitatii Lazaret. In eveniment au fost implicate doua masini, iar sase persoane au fost ranite, una dintre ele fiind in coma. Potrivit Centrul Infotrafic…

- Sase persoane au fost ranite, una fiind in coma, dupa ce doua masini s-au ciocnit, marti, pe Drumul National 7, Valea Oltului, in judetul Sibiu, traficul in zona accidentului fiind ingreunat.

- Un sofer care circula dinspre Valcea spre Sibiu a patruns pe contrasens, din cauza vitezei prea mari și a lovit o alta mașina care circula regulamentar. Sase persoane au fost ranite in accident. Unul din cei sase raniti este in coma, iar celelalte cinci persoane au multiple fracturi.…

- Patru persoane au fost ranite marti, intr-un accident rutier care a avut loc pe Valea Oltului, la kilometrul 244 al soselei dintre Ramnicu Valcea si Sibiu, unde traficul este ingreunat, potrivit Politiei. Un sofer care circula dinspre Valcea spre Sibiu a patruns pe contrasens, din cauza vitezei…