Accident pe strada Valeni, sambata seara. Un sofer a rupt un stalp si a fugit!

Stiri pe aceeasi tema

- Politia Judetean Ilfov a anuntat, duminica, producerea unui accident rutier pe DN 3, in zona bisericii din Pantelimon, scrie news.ro. In eveniment au fost implicate trei autoturisme, trei persoane fiind ranite. Citeste si Tanar de 19 ani, cu permisul suspendat pentru viteza, a murit intr-un…

- Un accident de circulatie s-a produs marti, in jurul orei 16:30, pe strada Nicolae Titulescu. Potrivit IJP Prahova, un pieton a fost acrosat de masina in timp ce traversa strada. Se pare ca victima se angajase in traversare prin loc nepermis in momentul in care un sofer l-a acrosat, nemaiavand…

- Un accident rutier s-a produs in urma cu putin timp pe strada Buda din Ploiesti, fiind implicate un autoturism si un buldoexcavator. In urma impactului, o persoana a fost ranita. La fata locului s-au deplasat echipaje medicale pentru a acorda victimei primul ajutor. In cauza, se fac cercetari pentru…

- Un accident rutier s-a produs in urma cu putin timp in Ploiesti, pe Soseaua Vestului, fiind implicate un autoturism si un camion. In urma impactului, o persoana din autoturism a suferit leziuni si la aceasta ora este asistata medical la fata locului. Echipajele de Politie sosite…

- Un accient de circulatie s-a produs in urma cu putin timp pe strada Poligonului din Ploiesti. Porivit IJP Prahova, accidentul a fost provocat de soferul unui TIR, care nu a acordat prioritate de trecere unui autoturism, acesta din urma ricosand in urma impactului in alte 3 masini parcate.…

- Un accident rutier s-a produs in aceasta dimineata, in jurul orei 9, pe strada Malu Rosu din Ploiesti. Un minor a fost acrosat de masina in timp ce traversa strada pe trecerea pentru pietoni. Victima a fost preluata de echipajul medical sosit la fata locului si transportata la spital. In cauza,…

- Un șofer beat a spulberat o mama și pe fiica acesteia langa Cluj. A fugit de la fața locului, insa la scurt timp a produs un alt accident. Un grav accident de circulație s-a petrecut ieri pe raza comunei Borșa, din județul Cluj, a informat actualdecluj.ro. Un barbat din localitate, beat „cui”, a lovit…

- Un accident de circulatie s-a produs in aceasta dimineata, in jurul orei 6, pe strada Valeni din Ploiesti. Potrivit IJP Prahova, un barbat in varsta de 88 de ani a fost lovit de masina in timp ce traversa strada prin loc nepermis. Din cauza leziunilor suferite, victima a decedat la scurt timp.…