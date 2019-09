Accident pe strada Eliberarii din Constanta. Victima, o femeie de 65 de ani Astazi, in jurul orei 16 :40, pe strada Prieteniei ,o femeie de 32 ani, conducand un autoturism din directia strazii Eliberarii catre Solidaritatii, la intersectia cu aceasta, pe fondul nerespectarii semnificatiei indicatorului Oprire, a intrat in coliziune cu un autoturism, condus de o femeie de 30 de ani.In urma accidentului, a rezultat vatamarea corporala usoara a unei pasagere din al doilea autoturism, o femeie de 65 de ani. ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

