- Doua autoturisme, un VW Golf si nu VW Sharan, au fost implicate intr-un accident petrecut duminica dupa amiaza pe autostrada Nadlac-Arad, la aproximativ un kilometru distanta de punctul de trecere a frontierei. Potrivit informatiilor furnizate de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Arad,…

- Potrivit informatiilor furnizate de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Arad, in VW Golf au ramas incarcerate doua persoane, una dintre ele fiind inconstienta. O alta persoana din Golf a iesit singura din masina. In ceea ce priveste celalalt autoturism, soferul, care era singur…

- Echipaje SMURD și Serviciul de Ambulanța Județean (ISJ), alaturi de echipa de descarcerare de la Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgența Vaslui, au intervenit la un grav accident rutier produs pe DN 24A, pe raza localitații Vetrișoaia.

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov anunta ca de vineri va incepe testarea sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta RO-ALERT, in Capitala si in judetul...

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența a fost alertat sa acorde primul ajutor in cazul unui tanar care a cazut de la inalțime dintr-un bloc de pe strada Nicolae Teclu. „Am fost solicitați sa intervenim in cazul unui barbat cazut de la inalțime, Din pacate, echipajul SMURD nu a putut face nimic, prezenta…

- Un barbat a murit, miercuri, in județul Timiș, dupa ce mașina in care se afla a fost lovita de tren. Inspectoratul pentru Situații de Urgența Timis a fost anunțat cu privire la producerea unui accident feroviar intre localitațile Comloșu Mare și Teremia Mare in care a fost implicat trenul regio 16151…

- Accident rutier in Moieciu de Jos, unde un autoturism intrat intr-un stalp. Potrivit primelor informații oferite de Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, sunt doua victime, dintre care una este incarcerata. La fața locului s-au deplasat la un echipaj de descarcerare, o autospeciala…

- Un minor de 15 ani a fost ranit, joi, intr-un accident produs de un alt minor, pe un drum comunal din localitatea Tetcoiu, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dambovita. In prezent, nu se...