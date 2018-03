Stiri pe aceeasi tema

- Ninge peste Republica Moldova. Conform datelor angajaților Inspectoratului Național de Patrulare care activeaza in mod sporit pe traseele naționale, la moment, in raioanele din zona Centru și Sudul țarii se inregistreaza precipitații abundente sub forma de zapada insoțite de vant, traficul se desfașoara…

- Un barbat a fost miercuri grav ranit, dupa ce a fost lovit de un turtur desprins de pe acoperisul unui bloc din municipiul Botosani, potrivit Politiei Locale. Barbatul, in varsta de 72 de ani, se afl...

- Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Gheorghe Pop de Basești” al județului Maramureș, prin Serviciul Unic de Urgența 112 s-a raportat azi, in jurul 18.00, faptul ca o persoana a cazut in raul Sasar, in zona Bibliotecii Județene ”Petre Dulfu” din Baia Mare. Echipajele…

- Moțiunea simpla impotriva lui Iurie Leanca, inițiata de PSRM și PCRM a cazut. Inițiativa acestora nu a intrunit numarul de voturi, doar 25 de deputați au votat pentru demisia lui Iurie Leanca.

- Peste 1 milion de masini Ford sunt rechemate in fabrica, America de Nord, din cauza unor probleme la volan. Un avertisment a fost semnalat si din partea Ford Romania, care a afirmat ca are cunoștințe despre doua coliziuni și o ranire cauzate de aceasta problema. Printre mașinile rechemate in fabrica…

- Un accident rutier a avut loc astazi in municipiul Constanta, pe strada Soseaua din vii. Din primele informatii in accident au fost implicate doua autoturisme, Dacia Logan si Volkswagen. Potrivit SAJ Constanta, o persoana a fost ranita usor. ...

- Un autobuz plin cu elevi a cazut intr-o rapa, marți, in orașul etiopian Legambo din regiunea Amhara. In urma accidentului, 38 de persoane au murit. Potrivit oficialilor citați de BBC News, 28 dintre victime sunt barbați, iar 10 sunt femei. Alte 10 persoane au suprviețuit,…

- O autocamioneta a cazut de pe un pod, pe raza orașului Milișauți, sambata dimineața. Autovehiculul a cazut in albia raului Suceava, la o diferența de nivel de aproximativ 10 metri, iar in interiorul mașinii se aflau trei persoane. Doua dintre ele s-au autoevacuat, insa cea de-a treia a ramas incarcerata,…

- Sfarsit tragic pentru un varstnic din vestul tarii. Barbatul in varsta de 83 de ani si-a pierdut viata dupa ce a cazut de la etajul patru al unui bloc din Hunedoara, situat pe Bulevardul Dacia, potrivit servuspress.ro. Conform primelor informatii, victima s-a intins sa verifice colivia unor porumbei,…

- Un localnic din Tomesti a fost depistat baut la volan de catre politisti, pe soseaua Pacurari, in noaptea de duminica spre luni. Soferul a fost depistat in urma unei razii facute de catre un politist de la Sectia 2 Gara si un jandarm. „In noaptea de 5 martie, politistii Sectiei 2 Iasi, impreuna cu un…

- Garda de Coasta avertizeaza marinarii ca 70 de containere de marfa au cazut de pe o nava de marfa sambata noaptea, la aproximativ 17 mile de la Oregon Inlet, Carolina de Nord, informeaza seanews.com.tr Potrivit autoritatilor nava de marfa Maersk Shanghai a anuntat prin radio ca a pierdut aproximativ…

- Caz revoltator la o școala dintr-o localitate bacauana. Un elev de 13 ani a ajuns în stare grava la spital, dupa ce a cazut de la etajul 1 al instituției de învațamânt. Totul s-a petrecut în timpul orelor de curs.

- O tânara din stânga Nistrului a cazut prada unei escrocherii online, care a costat-o peste 23 de mii de dolari, transmite IPN. Presa din regiune scrie ca, în vara anului trecut, tânara, care are 20 de ani, a primit o scrisoare electronica despre o moștenire…

- Cinci persoane au fost ranite,. intre care doua grav, in urma unui grav accident rutier care a avut loc, marti dupa-amiaza, pe DN 25, in apropierea localitatii galatene Tudor Vladimirescu. Traficul rutier este blocat, dar soferii ocolosesc prin camp zona accidentului. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Un sicriu a cazut din masina unei firme de pompe funebre in fata unei benzinarii din Arad, iar momentul a fost surprins pe camerele de supraveghere, fiind publicate pe reteaua de socializare Facebook. In imaginile suprinse de camere se poate observa cum, in fata intrarii in benzinaria situata pe strada…

- O fetita in varsta de 12 ani a murit, duminica, dupa ce a cazut de la etajul opt al blocului in care locuia. Vecinii au anuntat autoritatile, iar Politia a deschis o ancheta, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Incidentul a aparut miercuri dimineata. La momentul de fata, sunt sase trenuri de calatori blocate temporar. Caderea pe liniile de cale ferata – cinci la numar – a unei pasarele metalice prin care trecea o conducta de apa a Ploiestiului a cauzat si ruperea firelor de contact care furnizau energie electrica…

- Un șofer a cazut cu mașina in raul Dambovița. Acesta a spus ca se afla singur in mașina dar scafandrii fac verificari pentru confirmare. Barbatul a fost preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanța București. Un șofer a cazut cu mașina in raul Dambovița, intre Vitan Barzești și Mihai Bravu, pe…

- Imaginile nepasarii au fost surprinse in Ekaterinburg, Rusia. Trupul neinsufletit al unui barbat cazut de la etaj a stat cateva ore bune in strada. Cel mai socant este ca langa mortul acoperit cu o prelata neagra, copii din curte se jucau nestingheriti.

- Un copil care nu implinise inca varsta de 2 ani a murit in condiții groaznice, cu arsuri pe mai bine de jumatate de corp, dupa ce a cazut in oala cu ciorba clocotita pregatita de mama sa pentru hrana familiei. Nenorocirea s-a petrecut miercuri dupa-amiaza, intr-o familie de etnie roma din comuna ...

- Un moldovean, in varsta de 60 de ani, a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a cazut in gol de la o inalțime de 7 metri, scrie stirilocale.md.Barbatul este angajat la o companie specializata in intreținerea acoperișurilor.

- Printre ei s-a regasit un varstnic de 83 de ani din Podu Iloaiei care a cazut din picioare si care a suferit multiple fracturi costale. Pentru tratamentul lor, barbatul a fost transferat dupa evaluare din UPU la Spitalul de Pneumoftiziologie, in sectia clinica de chirurgie toracica. Cea de-a doua pacienta,…

- Turistii care cauta atmosfera medievala la castelul Bran si cetatea Rasnov au parte si de un drum ca in Evul Mediu. Soseaua care leaga cetatea de castel e plina de gropi. Si vorbim despre unul dintre cele mai importante trasee turistice din tara.

- Un grav incident s-a petrecut intr-o spalatorie! Un barbat a fost ucis, dupa ce a primit un pumn in plina figura, apoi a cazut lat. S-a lovit la ceafa la impactul cu solul. Ucigasul a mai lovit, imediat, un barbat, care a cazut si el la pamant. A scapat cu viata! A

- In urma cu putin timp, un apel la 112 a anuntat ca un muncitor a fost prins intr un utilaj dupa ce un stalp a cazut peste vehicul. Incidentul s a produs in depozitul nr. 4 al societatii Oil Terminal.Potrivit ISU Dobrogea, spre locul evenimentului se indreapta descarcerarea grea si o ambulanta terapie…

- Sibiu. Acolo unde aproape fiece colț de strada, fiece piatra, zid sau turn iți ofera o lecție de istorie... atat de generos, atat de profund, neostenit și cu atata nemarginita bucurie și frumusețe... Read More...

- Un barbat a scapat ca prin minune dupa ce a cazut in gol de la etajul 4 al unui bloc din Tulcea. Un barbat din Tulcea a supraviețuit miraculos dupa ce a fost nevoit sa stea atârnat de sârmele de întins rufele ale unui balcon aproximativ opt ore. Tânarul are 37 de ani și noaptea…

- DNA trebuie sa finalizeze in 3 luni dosarul mortii politistului B. Gigina Groapa de pe strada Știrbei Voda din București în care cazut polițistul Bogdan Gigina, a doua zi dupa accident. Foto: Atena Teognoste. Directia Nationala Anticoruptie are termen pâna la 1 mai sa finalizeze…

- Un calator aflat intr-un autobuz Transurb a ajuns la spital dupa ce soferul a pus brusc o frana, iar barbatul a cazut si s-a lovit la nivelul toracelui. Autobuzul, care circula pe str. Garii din municipiul Galati, pe traseul 22, a avut o problema la o roata, mai exact s-a forfecat un surub, dupa cum…

- Cel putin 36 de oameni au murit dupa un autobuz a iesit de pe sosea si a cazut intr-un rau in India. Potrivit anchetatorilor, la bordul autobuzului se aflau peste 50 de persoane. Autoritatile locale au precizat ca autobuzul a cazut de pe un pod aflat la 30 de metri deasupra raului Bhairav,…

- Viata a doi barbati din Caransebes atarna de un fir de ata dupa ce acestia au fost implicati intr-un accident la iesirea din Lugoj. Evenimentul rutier s-a petrecut marti dimineata la iesirea de pe soseaua de centura a municipiului Lugoj spre Caransebes. Conform mai multor martori, autoturismul condus…

- Un constanțean a vrut sa faca ceva deosebit pentru a ieși in evidența și a reușit. Nu chiar cum și-a dorit el, dar acum il știe toata lumea: a cazut cu mașina in mare dupa ce a incercat sa o conduca pe gheața subțire de la mal. Posesorul unui Peugeot a intrat cu mașina pe plaja Modern, din Constanța,…

- Conducatorul auto a chemat un echipaj SMURD, care i-a acordat primul ajutor si il va transporta la spital. Soferul s-a lovit la fata si are dureri in zona toracica, potrivit ISU. Accidentul s-a petrecut in apropierea fermei din localitate. Deocamdata nu se stie care a fost cauza…

- Pompierii de la Garda Potlogi, impreuna cu colegii de la descarcerare din Titu, au intervenit pentru scoaterea din apa Argeșului Post-ul Pompierii din Potologi au scos din apa un copil, dupa ce mașina in care se afla a cazut in Argeș apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Echipajele de salvare intervin la aceasta ora în localitatea Ovidiu unde un barbat a cazut într-un puț de 12 m adâncime! Barbatul are 44 de ani este conștient și coopereaza cu echipa de salvare! Revenim cu detalii!

- DN 67 C, Novaci – Ranca, ramane inchis pentru moment, pana la oprirea vantului care sufla cu putere. Drumarii au urcat in aceasta dimineata cu o autosenilata pana la jumatatea drumului, insa vizibilitatea ramane redusa. Soseaua a fost inchisa aseara, ...

- Pompierii de la Detasamentul Moinesti au avut o solicitare mai putin obisnuita, dar pe care au tratat-o cu aceeasi seriozitate. Ei au fost solicitati sa intervina in comuna Poduri, pentru a scoate un cocos cazut intr-o fantana adanca de zece metri. Echipajul care a ajuns acolo cu o autospeciala nu a…

- Șoseaua de centura, drumurile, școlile și rețeaua de canalizare Reporter: Care au fost cele mai importante proiecte la care ați facut referire in campania electorala dinaintea alegerilor locale și cate dintre ele au fost realizate pana in prezent? Ionel Ciunt: Toate proiectele pe care le-am prezentat…

- ISU Sibiu a anuntat, potrivit Agerpres, ca microbuzul a cazut intr-o rapa ce cinci metri. Din cele patru persoane, trei vor fi duse la spitalul din Sibiu. Accidentul s-a produs pe drumul spre statiunea Paltinis.A

- Procurorii DIICOT si-au pierdut un aparat de interceptare in masina sotiei lui Mihai Lucan, iar cel care a gasit dispozitivul este chiar medicul. Mihai Lucan folosea vehiculul in momentul in care din plafon a cazut o camera video miniaturala. Anchetatorii au recuperat dispozitivul, despre care spun…

- Polițiștii din Giurgiu au pornit o ancheta, dupa ce un barbat în vârsta de 70 de ani, care era internat la Spitalul Județean de Urgența Giurgiu, a cazut de la etajul al treilea al cladirii și a murit.

- Un tanar in varsta de 30 de ani a fost gasit mort, prabusit pe trotuar, in spatele unui bloc turn din municipiul Falticeni, indiciile de ancheta aratand ca a fost vorba, cel mai probabil, de o sinucidere.Vineri dimineata, in jurul orei 3.30, un barbat care a sunat la 112 a sesizat ca pe strada ...

- Patru copii au ajuns la spital in aceasta seara dupa ce caruța in care se aflau a fost izbita de o mașina care se deplsa regulamentar. Accidentul s-a produs pe DJ 202, la ieșire din Rm. Sarat catre Puiești, iar din datele oferite de Poliție, atelajul condus de un barbat de 45 de ani de […] Articolul…

- Cel putin 48 de persoane au murit marti dupa ce un autocar a cazut de pe o faleza, la nord de Lima, anunta CNN. Accidentul s-a produs in momentul in care un trailer s-a ciocnit cu autobuzul, conform unui oficial din domeniul transporturilor.

- INUNDATIE… Nici bine nu a inceput anul, ca Magazinul Flanco din Vaslui a fost devastat. Nu de hoti, ci de o inundatie in apartamentul de deasupra, care a ajuns si in interiorul acestuia. Avaria e destul de grava. Nu doar ca peretii sunt imbibati cu apa, dar si o parte din tavanul de rigips s-a [...]

- Un barbat a decedat dupa ce a cazut de la balconul locuintei sale din statiunea balneara catalana Segur de Calafell din cauza fortei vantului, a notat pe contul sau de Twitter serviciul public de salvare din Catalonia (nord-est). Serviciul a primit peste o mie de apeluri de urgenta, in special…

- Batrana de 70 de ani, care se pare ca iesise pe balcon ca sa fumeze, a fost luata pe sus de vantul puternic ca un uragan, in regiunea Sahalin, in Extremul Orient rus."Pensionara a avut noroc - a cazut intr-o gramada de zapada", a relatat agentia de stiri RIA Novosti.Ambulanta…

- Un barbat in varsta de 73 de ani a murit, luni, intr-o localitate din judetul Timis, dupa ce i s-a facut rau in casa si a cazut pe soba, provocand un incendiu. Varstnicul a suferit arsuri pe 90% din suprafata corpului, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Cel putin 33 de persoane au murit, iar alte 20 au fost ranite, sambata, dupa ce un autocar care transporta pasageri a cazut de pe un pod si a ajuns intr-un rau din Rajasthan, al doilea stat ca marime din India, au informat autoritatile locale, relateaza site-ul agentiei de stiri Xinhua.