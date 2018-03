Stiri pe aceeasi tema

- Soferul unui autoturism nu a adaptat viteza la carosabilul umed, dar din fericire a scapat nevatamat. La fata locului s-au deplasat doua echipaje ale politiei pentru a stabili cu exactitate cauza accidentului. Soferul nu consumase baturi alcoolice.

- Un cal tras cu sfoara de mașina a starnit amuzamentul celor aflați pe un bulevard, din Pitești. Animalul merge langa autoturism și este ținut cu o franghie de catre unul dintre pasageri. Pentru ca mergeau cu viteza redusa, au atras atenția tuturor. Scena inedita a fost surprinsa in zona cartierului…

- Un barbat de 44 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce a refuzat sa acorde prioritate unui autoturism care circula regulamentar, lovindu-l in plin cu masina pe care o conducea. Soferul din cea de-a doua masina a fost ranit.

- O femeie, in varsta de circa 35 de ani, a sunat disperata la 112 acuzand faptul ca ar fi fost amenințata cu moartea de catre soțul ei. Polițiștii s-au deplasat de urgența la fața locului și i-au asigurat protecție femeii pentru a putea sa iși stranga cateva lucruri personale din casa pentru a parasi…

- Accidentul a avut loc in apropiere de localitatea aradeana Andrei Saguna, pe DN 79, soseaua care leaga orasele Arad si Oradea. Potrivit primelor cercetari efectuate de politisti, un autoturism care circula spre Arad a surprins un barbat care se deplasa pe jos pe marginea drumului, iar apoi…

- Accident grav in Gaești. O femeie a fost lovita de un autoturism al carui șofer a fugit de la locul Post-ul Femeie accidentata grav pe trecerea de pietoni. Șoferul a fugit și a abandonat mașina apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un autoturism a luat foc in urma cu puțin timp in comuna argeșeana Darmanești. Se pare ca șoferul a suferit arsuri de gradul 2 la nivelul membrelor superioare și fața. Un echipaj SAJ acorda ingrijiri medicale. Vom reveni!

- Din cercetarile politistilor rutieri, soferul de 34 de ani a mers inapoi cu duba pe aleea amenajata special pentru descarcarea marfurilor. In acel moment, a acrosat cu spatele muncitorul de 49 de ani care vorbea la telefon si nu a observat ca duba se indrepta spre el. De altfel, soferul…

- Soferul nu a observat groapa din mijlocul drumului si a intrat in ea. In urma impactului, partea din spate a masinii a fost distrusa in totalitate. Barbatul a luat imediat legatura cu politia din localitate. Mai mult, acesta are de gand sa actioneze in instanta administratorul drumului pentru…

- Un polițist din Arad a fost retinut, in noaptea de marți spre miercuri, de catre colegii sai, dupa ce, beat fiind, a calcat cu mașina un biciclist care traversa regulamentar strada, pe o trecere de pietoni. Șoferul, agent de poliție la o secție din oraș, gonea cu viteza nebuna pe bulevard, in condițiile…

- Un tanar din Buzau va ține minte mult timp drumul de azi-noapte prin Bariera Ploiești. Barbatul s-a ales cu mașina facuta zob dupa ce s-a izbit puternic de o autoutilitara care i-a taiat calea. Șoferul circula sambata noapte prin intersecția Bd. 1 Decembrie cu Maresal Averescu in momentul in care mașina…

- Accident mortal la Viile, noaptea trecuta. O tanara de 19 ani, pasagera intr-o masina, a murit, iar soferul masinii, care era baut, a fost ranit. Desi la fata locului a intervenit un echipaj al SAJ Galati tanara nu a mai putut fi resuscitata. ”Din primele cercetari a reiesit ca un barbat de 23 de ani,…

- Incidentul a avut loc marti dimineata, cand medicul a plecat de la spital si a luat un taxi pentru a ajunge acasa. Inițial, taximetristul l-a intrebat daca il deranjeaza fumul de țigara, iar medicul l-a rugat sa nu fumeze in timpul cursei. De aici pana la urlete a mai fost doar un singur pas. Șoferul…

- Azi, in jurul orei 04:40, un conducator auto, de 19 ani , a condus un autoturism pe bulevardul Mamaia,din statiunea Mamaia, dinspre Constanta catre Navodari, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. Persoana in cauza nu ar fi adaptat viteza la conditiile de drum carosabil alunecos, pierzand controlul…

- Incidentul s-a petrecut in urma cu puțin timp pe bulevardul I. C. Bratianu din Pitești. Un barbat in varsta de 40 de ani din Pitești se deplasa pe strada principala intr-un scuter electric destinat persoanelor cu handicap cand a fost acroșat de o mașina care ieșea de pe strada Crinului. Șoferul are…

- Barbatul care se afla la volanul masinii a reusit sa iasa din masina, iar medicii ii acorda ingrijiri medicale. Acesta sustine ca era singur in autoturism, insa scafandrii vor verifica masina pentru a confirma informatia.

- Un Audi, care venea dinspre Podul de Piatra, a intrat pe contrasens si a lovit in lateral o betoniera. Masina germana a fost avariata serios. Soferul autorismului Audi ar fi un avocat cunoscut in Iasi. El s-a lovit la cap, la fel si pasagerul din dreapta sa.

- Un sofer din Campulung Moldovenesc, despre care se crede ca ar fi consumat bauturi alcoolice, a pierdut controlul volanului, a sarit cativa zeci de metri si s-a oprit cu autoturismul pe terasa unui bar.

- Accidentul rutier a avut loc, miercuri seara, in Piata Maria din Timisoara, o masina fiind lovita de un tramvai. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Timis, la locul interventiei s-au deplasat o autospeciala de stingere cu apa si spuma, o autospeciala de descarcerare…

- Politistii spun ca a fost vorba despre o intrecere intre trei autoturisme. La un moment dat, unul dintre soferi a pierdut controlul volanului, a atins o bordura, s-a rasturnat, iar apoi a lovit un stalp care s-a rupt in doua. Potrivit martorilor, celelalte doua autoturisme au parasit imediat…

- In urma anchetei, oamenii legii au stabilit ca barbatul a fost ajutat de alti trei prieteni ca sa stearga urmele. Acestia au dezmembrat autoturismul. Miercuri, s-au efectuat mai multe percheziti la locuintele suspectilor. Politistii au ridicat mai multe componente ale masinii. Soferul a fost…

- Un sofer, din Gorj, care consumase droguri, a adormit la volan, cu piciorul pe frana. Tanarul a reușit sa opreasca mașina inainte sa ațipeasca, dar autoturismul a blocat accesul intr-o parcare din Centrul Civic. Un alt sofer aflat in trafic l-a observat pe tanarul care dormea cu capul pe volan si motorul…

- Un sofer din Craiova care, in urma cu trei saptamani, a lovit pe trecerea de pietoni o fetita si pe tatal ei, apoi a fugit de la locul faptei, a fost retinut, marti seara, in urma a 11 perchezitii domiciliare in judetul Dolj. Au fost retinuti si trei prieteni ai barbatului.

- Doi polițiști au fost raniți dupa ce un șofer a lovit o mașina de Poliție staționata in municipiul Brașov. In urma impactului, autospeciala de Poliție a fost proiectata in alta mașina oprita in fața acesteia, pentru control. Șoferul a fost reținut pentru 24 de ore. Incidentul s-a petrecut in noaptea…

- Mai mult, in zona exista un indicator rutier prin care se interzice staționarea, iar șoferii sunt avertizați ca mașinile le vor fi ridicate de acolo. Soferul nu pare sa fie impresionat de indicatoare și nici de faptul ca vin mașini de pe contrasens. Abia in momentul in care iși da seama ca…

- Un barbat cere ajutorul internautilor dupa ce, masina sa a fost avariata serios in partea frontala, in Tasaul, zona postei judetul Constanta. Soferul vinovat a fugit de la fata locului dupa eveniment. Daca stie cineva sau vede un mercedes A Class sau B class argintiu lovit pe partea dreapta este rugat…

- O fata de 15 ani a fost lovita in aceasta seara pe o trecere de pietoni din cartierul Broșteni de catre un șofer neatent. Minora traversa strada regulamentar prin dreptul supermarketului Penny cand a fost acrosata de o masina. Un echipaj de la Ambulanța este la fața locului și ii acorda copilei primele…

- Cum arata masina viitorului? Electrica si furnizoare de electricitate, se conduce singura si are grija ca soferul sa nu se plictiseasca in acest timp. Asa descriu cercetatorii Renault modelul Symbioz, un prototip care ne va plimba pe sosele peste 12 ani. Asteptarea merita, spun francezii: soferul nu…

- Accident cumplit produs noaptea trecuta in apropiere de comuna Lumina. Un barbat care a coborat sa isi repare masina a murit sub ochii sotiei sale, spulberat de un alt autoturism. Soferul a spus ca pur si simplu nu l-a observat pentru ca a fost orbit de farurile unui alt vehicul, care circula pe sens…

- Un accident mortal a avut loc in seara de marti, 30 ianuarie, pe soseaua Constanta-Tulcea. Un sofer care s-a oprit sa isi repare masina, pe marginea drumului, a fost omorat de alta masina care a venit dn spate.

- Accidentul a avut loc in localitatea Viisoara, judetul Constanta. La intrarea intr-o curba, soferul unei dintre masini a pierdut controlul volanului si a intrat in plin intr-un alt autoturism. In urma impactului extrem de violent, una dintre masini s-a rasturnat, iar cealalata a fost aruncata pe…

- Ivanciu Corcioveiu a fost surprins de politisti la volanul unui autoturism de teren, in timp ce tracta o caruta de lemne. In urma cu cateva zile, politistii din vama Oancea l-au prins cand incerca sa fuga din tara pentru a scapa de pedeapsa pe care a primit-o pentru uciderea a doi copii cu bolidul pe…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta seara pe DN22 Tulcea Constanta, la iesire din localitatea Mihail Kogalniceanu din judetul Tulcea catre Babadag. Potrivit unor martori doi cai lasati nesupravegheati au intrat pe sosea. Soferul unui autoturism Opel Astra a observat prea tarziu animalele de…

- Carosabilul umez le da batai de cap șoferilor care nu sunt atenți la trafic. Un autobuz Fany s-a oprit într-un autoturism care staționa la semafor. Accidentul s-a produc la coborâre de pe podul IRA, la intersecție cu strada Branului. Șoferul autoturismului…

- Pentru a te asigura ca te deplasezi in siguranta, alege varianta cea mai simpla: inchiriaza o masina. Cea mai buna varianta pentru nevoile tale in cazul in care iti propui o vacanta la munte este un automobil 4 x 4. Crezi ca bugetul tau va fi afectat de o astfel de alegere? Dimpotriva, costurile…

- O mașina parcata pe strada Iuliu Maniu a fost lovita sambata, 13 ianuarie, de un alt autoturism. Șoferul vinovat de acest incident a parasit locul faptei ca și cum nimic nu s-ar fi intamplat. Potrivit proprietarului mașinii lovite, totul s-a intamplat in intervalul orar 15.00-19.00. Daca cineva are…

- Un barbat din Iasi a adormit la volan si a intrat cu masina intr-o curte. Din cauza oboselii, șoferul din Iași a pierdut controlul volanului. Accidentul a avut loc chiar la zece metri de sectia de politie, potrivit Romania tv. Barbatul era din Iasi, iar din cauza oboselii a adormit si nu a mai putut…

- Accident inedit in Capitala, pe bulevardul Turda: un șofer a intrat cu mașina sa marca Audi in gardul pentru linia de tramvai 41, dupa ce a vazut un caine pe marginea drumului. Barbatul și-a avariat grav mașina, din cauza unui patruped, potrivit martorilor. Acesta a pierdut controlul vehiculului, dupa…

- Doi tineri au fost raniți intr-un accident rutier, dupa ce mașina condusa de unul dintre ei a fost scapata de sub control și a intrat intr-un gard. Accidentul s-a petrecut in noaptea de 7 spre 8 ianuarie, in jurul orei 2.30, pe DN 17B, pe raza orașului Broșteni.Polițiștii aveau sa constate ca ...

- Luni dupa amiaza, pe autostrada A1, sens de mers Arad spre Timișoara, un microbuz a lovit doi tineri din Israel aflați langa mașina lor care staționa pe banda de urgența. Șoferul microbuzului ar fi susținut ca i-a intrat soarele in ochi și nu i-a observat pe cei doi langa mașina staționata. Polițiștii…

- Un accident cu implicarea unui automobil cu moldoveni s-a produs, in aceasta dimineata, in judetul Iasi din Romania. Potrivit presei din tara vecina, masina s-a ciocnit intr-un copac dupa ce soferul a pierdut controlul volanului. In urma impactului, doar pasagerul s-a ales cu rani usoare, iar medicii…

- O fetița de 11 ani din Buzau a murit, noaptea trecuta, dupa ce mașina în care se afla a lovit o conducta de gaz, apoi s-a rasturnat, pe DN 10. Șoferul nu avea permis de conducere și era baut. Purtatorul de cuvânt al Poliției Buzau, Mihail Draghiciu, a declarat ca accidentul rutier s-a…

- Soferul care s-a urcat la volan baut si fara permis si a produs vineri,in localitatea buzoiana Satuc, un accident in urma caruia o minora in varsta de 11 ani a decedat, mai avea in autoturism inca trei copii, cu varste cuprinse intre 5 si 9 ani, precizeaza, intr-un comunicat de presa transmis AGERPRES,…

- Un accident foarte grav a avut loc noaptea trecuta, in județul Buzau, la ieșirea din localitatea Satuc. O fetița de 11 ani a decedat, fiind proiectata din mașina. Șoferul autoturismul a fugit de la locul accidentului. UPDATE. Potrivit polițiștilor, la volanul mașinii se afla un barbat de 27 de ani,…

- Clipe de groaza pentru doi copii și o femeie, raniți pe trecerea de pietoni in Galați. Aceștia au ajuns la spital, dupa ce au fost spulberați de un șofer care nu le-a acordat prioritate. Accidentul a avut loc, marți, pe strada Oțelarilor din Galați. O femeie de 45 de ani și doi copii, de opt și noua…

- Un barbat de 46 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce a lovit cu masina trei tineri, cu varsta cuprinsa intre 22 si 27 de ani, care traversau regulamentar pe o trecere de pietoni din Tecuci.

- "Polițiștii Serviciului Rutier, aflandu-se in municipiul Ramnicu Valcea, au efectuat semnalul de oprire unei autoutilitare, aceasta continuandu-și insa deplasarea, catre Calimanești. Polițiștii au pornit in urmarirea mașinii, soferul refuzand in continuare sa opreasca, intrand in comuna Bujoreni.…

- Din cauza vitezei cu care soferul mergea, autoturismul a derapat pe polei si a intrat initial intr-un sant, apoi s-a rostogolit in apa, potrivit Romania TV. Masina a cazut de la o inaltime de 4 metri. O ambulanta si un echipaj SMURD au ajuns la fata locului, iar soferul a ajuns la spital cu…

- O mașina s-a rasturnat marți seara, pe drumul județean care desparte localitatea Craciunelu de Jos de Blaj, dupa ce s-ar fi izbit de un cap de pod, șoferul acesteia suferind cateva rani superficiale. Din primele informații, in accident a fost implicata o singura mașina, inmatriculata in Cluj. La fața…