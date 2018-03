Stiri pe aceeasi tema

- Trei masini au fost implicate intr-un accident rutier petrecut miercuri, in jurul orei 11.00, pe strada Nicolae Iorga, dinspre pasarela de la Burdujeni spre gara.Din primele informații ale anchetatorilor rezulta ca un tanar aflat la volanul unui BMW inmatriculat in Botosani, care circula pe strada ...

- Un accident de circulație, in care au fost implicate patru autoturisme, s-a produs marți dupa-amiaza, in jurul orei 17:40, pe strada Ecaterina Teodoroiu din Dej, in apropierea sensului giratoriu din fața blocului UM. Potrivit primelor informații, conducatoarea unui autoturism marca Mercedes, in timp…

- Un accident soldat cu avarierea a doua mașini a avut loc azi (26 martie) dupa-amiaza pe Podul Decebal din Satu Mare. Doua mașini s-au tamponat in jurul orei 17.25. Circulația s-a desfașurat cu dificultate. Sursa foto: InfoTrafic

- Un grav accident rutier s-a petrecut pe DN 2 E85 in afara municipiului Ramnicu Sarat, catre Vrancea. A avut loc un impact intre trei vehicule, iar la acest moment sensul de mers catre Vrancea este blocat. Potrivit primelor informatii, trei persoane au fost ranite. La fata locului au fost directionate…

- Duminica dupa amiaza, zece persoane au fost implicate intr un eveniment rutier petrecut in apropiere de localitatea tulceana Topolog. Din fericire, nicio persoana nu a avut nevoie de internare.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al Judetului IPJ , Amalia Ignatencu, a declarat pentru AGERPRES…

- Zece persoane, printre care trei copii, au fost ranite intr-un accident rutier care a avut loc pe DN6- E70, in apropiere de municipiul Lugoj din judetul Timis si in care au fost implicate trei autoturisme.

- Pe DN1, la kilometrul 74, in localitatea Liliesti, judetul Prahova, a avut loc un eveniment rutier, in care au fost implicate șapte autoturisme si o ambulanta SMURD. Cauzele producerii au fost nepastrarea distantei de siguranta si starea carosabilului acoperit cu zapada, unde s-a format un carambol…

- Un grav accident de circulație a avut loc azi (23 martie) dimineața intre Satu Mare și Botiz. La fața locului s-au deplasat echipaje de la Politie și SMURD. Circulația in zona se desfașoara cu dificultate. Vom reveni cu detalii.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN6, la kilometrul 352+400 de mteri, intre localitatile Drobeta - Turnu Severin si Orsova, judetul Mehedinti, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate 3 tiruri si un autoturism. Cauza producerii…

- DN 14, accident la intrarea in comuna Șeica Mare dinspre Sibiu: Așa cum transmite purtatorul de cuvant al IPJ Sibiu, Elena Welter, șoferul unei autoutilitare nu a pastrat distanța regulamentara in mers și, ca urmare a intrat in coliziune cu autoturismul din fața sa. Read More...

- Un accident in care sunt implicate doua mașini s-a produs in urma cu puțin timp de drumul național DN 2B, aproape de intrarea in Galbinași. Potrivit unor surse din teren, doua mașini au ajuns pe camp dupa ce ar fi derapat din cauza carosabilului alunecos. In eveniment sunt raniți doi barbați și o femeie.…

- Un grav accident de circulație s-a produs in noaptea de sambata spre duminica, pe Autostrada Timișoara - Lugoj, in zona localitații Remetea Mare. The post Accident teribil pe Autostrada Timișoara – Lugoj. Trei mașini implicate, doua victime appeared first on Renasterea banateana .

- Politistii constanteni au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier, unde un tanar, de 24 de ani, din Cernavoda a condus un autoturism pe strada Salciilor, din Constanta, si ajungand la intersectie cu strada Liliacului, pe fondul nerespectarii indicatorului rutier Oprire, a patruns…

- In urma cu putin timp, un accident rutier s a petrecut la intersectia strazilor Nicolae Iorga cu Mihai Viteazu. Doua masini sunt implicate in eveniment.Un echipaj al SAJ Constanta si un echipaj de politie se afla la fata locului.Ambulanta a preluat o victima ce prezinta traumatism la membrele inferioare.UPDATE:…

- Cinci persoane, printre care si doi copii, au fost ranite miercuri, in urma unui accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme, pe DN6, pe soseaua dintre Timisoara si Sannicolau Mare. Circulația a fost blocata. Ranitii au fost transportati la spital. Trei masini s-au izbit pe DN6, in dreptul…

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc pe bulevardul Aurel Vlaicu din Constanta. Doua masini au fost implicate in incident. O ambulanta SMURD se afla la fata locului.Potrivit SAJ Constanta, o persoana a fost ranita in urma evenimentului. Victima este constienta. ...

- Un accident rutier a avut loc, in aceasta dupa amiaza, pe bulevardul Alexandru Lapusneanu, zona City Park Mall. Doua masini au fost implicate in eveniment. Un echipaj SAJ Constanta a ajuns la fata locului.Traficul in zona este ingreunat. ...

- Accident grav in Capitala, duminica seara. Trei masini au fost implicate intr-un grav accident care s-a produs pe Soseaua Gheorghe I. Sisesti la intersectia cu strada Oaspetilor, potrivit ISU.

- Sase persoane au fost ranite, joi, intr-un accident care a avut loc pe DN 1, la Busteni, traficul in zona fiind blocat pe un sens si deviat pe celalalt sens.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, Raluca Brezeanu, trei autoturisme au fost implicate intr-un…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara in municipiul Constanta la intersectia bulevardului Tomis cu strada Nicolae Iorga, in apropiere de Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta. Din primele informatii doua masini au fost implicate in accident. ...

- Un grav accident de circulatie s-a produs, luni seara, in jurul orei 19,30, pe strada Gheorghe Lazar, din Timisoara. Potrivit primelor informatii... The post Accident grav in Timisoara! Trei masini implicate appeared first on Renasterea banateana .

- Un accident soldat cu pagube materiale a avut loc marți, 27 februarie in municipiul Satu Mare. In urma evenimentului rutier au fost avariate trei mașini. Din ancheta polițiștilor reiese ca un barbat de 52 de ani, din Poiana Codrului, nu a respectat semnificația indicatorului rutier „Oprire”, a patruns…

- Un grav accident rutier s-a petrecut in urma cu putin timp pe DN7, la km. 207, pe Valea Oltului, dupa o depasire neregulamentara. Potrivit IPJ Valcea, o duba a lovit un taxi pe care l-a proiectat intr-un autocamion. Doua persoane, ...

- Soferul unui autoturism inmatriculat in București a facut o depașire neregulamentara si a lovit un autoturism Skoda care se deplasa regulamentar din sens opus, precum și un TIR. Din fericire nimeni nu a fost ranit.

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DN3 Valu lui Traian Constanta dupa intersectia cu intrarea pe Autostrada A4. Din primele informatii doua autovehicule au fost implicate. Autoturismul Audi a facut o explozie la roata din fata si soferul a pierdut controlul volanului intrand in…

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc la intersectia strazilor Mihai Viteazu cu Constantin Bratescu, din municipiul Constanta. Doua autoturisme au fost implicate in eveniment.Politistii se afla la fata locului si cerceteaza cazul.Un echipaj SAJ este asteptat sa intervina.Traficul in zona…

- UPDATE: Potrivit IJP Prahova, soferul unuia dintre autoturisme ar fi decedat. In total sunt implicate 6 persoane, dintre care 2 copii. Unul dintre minori a fost transportat la spital cu traumatism cranio-cerebral si traumatism cranio-facial. Un accident rutier s-a produs in urma cu putin timp…

- Un accident rutier a avut loc ieri seara pe bulevardul AUrel Vlaicu din Constanta, in sensul giratoriu de la Jumbo. Din primele informatii in accident au fost implicate doua autoturisme, un BMW inmatriculat in judetul Braila si un Volkswagen Golf avariat pe banda a doua. In urma impactului autoturismul…

- In urma cu putin timp, un accident rutier s a produs in Harsova, sens de mers Harsova Constanta. O echipa de pompieri de la descarcerare se indreapta spre locul evenimentului.Din primele informatii, se pare ca in accident este implicat un TIR dar si mai multe masini. O persoana ar fi incarcerata.Stire…

- Fotografie de la cititori Se circula cu dificutate la ieșire din județul Dambovița spre Ploiești, din cauza unui accident rutier Post-ul Circulație ingreunata spre Ploiești, in urma unui accident rutier. Patru mașini implicate apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp pe DN 72, pe raza comunei Aricestii Rahtivani. Potrivit IJP Prahova, au fost implicate 4 autoturisme, insa nicio persoana nu a fost ranita grav. 7 ocupanti sunt asistati medical la fata locului, avand leziuni minore. S-au inregistrat…

- Un accident de circulatie s-a produs in aceasta dimineata pe strada Strandului din Ploiesti.. Potrivit IJP Prahova, au fost implicate 3 autoturisme, iar in urma impactului o persoana a fost ranita. Victima este o femeie in varsta de 60 de ani care a fost transportata la spital.

- Potrivit reprezentantilor ISU Cluj, nu au fost persoane încarcerate. de î”Am intervenit cu doua autospeciale, am înteles ca ar fi fost trei autovehicule implicate, un al patrulea ceva mai usor. Din cele trei autovehicule am înteles ca au fost asistate medical…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca in judetul Teleorman, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate patru autoturisme traficul se desfasoara pe o singura banda pe DN6 Bucuresti – Alexandria, pe sensul ...

- Cinci masini au intrat una in alta, cel mai probabil din cauza unui camion care stationa, fiind defect. In incident au fost implicate trei autoturisme si doua camioane. Accidentul a avut loc pe fondul conditiilor meteo nefavorabile, in zona fiind ceata. La fata locului a ajuns un echipaj de la Politie…

- O persoana a fost ranita intr-un accident produs duminica seara pe șoseaua ocolitoare a municipiului Alba Iulia. Reprezentanții IPJ Alba au precizat ca doua autoturisme au fost implicate și ca la aceasta ora traficul se desfașoara cu dificultate. Polițiștii au precizat ca unul dintre pasageri a fost…

- Cinci persoane au fost implicate sambata dupa-amiaza intr-un accident pe centura ocolitoare a municipiului Drobeta Turnu Severin la intersectia cu un drum judetean ce duce spre localitatea Cerneti.

- Detasamentul de Pompieri Dr.Tr. Severin intervine la un accident rutier cu 4 victime pe centura orasului la intersectie cu DJ607A. In accident sunt trei autoturisme implicate, din cauza neacordarii de prioritate, cinci victime. Articolul FOTO: Accident cu patru victime și trei mașini implicate, pe centura!…

- Ninge de cateva ore la Constanta, iar pe carosabil incepe sa se depuna zapada. An aceste conditii a avut loc in aceasta dupa amiaza un accident rutier pe bulevardul Tomis din Constanta. Din primele informatii in accident au fost implicate trei autoturisme, care au fost avariate. ...

- O șoferița imprudenta a produs un accident rutier joi seara, pe DN 2, in zona localitații Bunești. O tanara de 20 de ani din municipiul Suceava, in timp ce se deplasa la volanul unui autoturism Opel Tigra din direcția Falticeni catre Suceava, nu a adaptat viteza de deplasare dupa o curba la ...

- Un accident rutier s-a produs joi in jurul orei 13 la intrarea in Gherla, pe soseaua de centura a municipiului, in zona localitații Bunești. Din primele informații, trei persoane au fost ranite. Un sofer a ramas incarcerat și a fost nevoie de intervenția pompierilor. Cele trei mașini, un Audi, un Volkswagen…

- Un accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp pe DN 1, pe raza localitatii Campina. Potrivit ISU Prahova, au fost implicate trei autoturisme, iar in urma impactului, o persoana a suferit leziuni minore si a fost transportata la spital. In cele trei autoturisme se aflau 8 persoane.…

- Accident rutier grav miercuri dimineața, pe DN 2, pe sectorul de drum care leaga comunele Patrauți de Darmanești. Aflat la volanul unui autoturism marca Audi, Constantin C., un barbat de 32 de ani din comuna Satu Mare, se indrepta spre Suceava. In jurul orei 11.10, acesta a franat brusc pentru a ...

- Un accident rutier s-a produs in urma cu putin timp pe DN 1, in comuna Blejoi, zona fabricii Lido Garbea. Au fost implicate 3 autoturisme, iar in urma impactului, o persoana a fost ranita. Victima, un minor in varsta de 14 ani, a fost transportat la spital. In momentul coliziunii, in cele…

- Un accident de circulație a avut loc in aceasta seara (azi, 3 ianuarie) langa parcul din Soarelui. Din primele informații reiese ca o persoana a fost lovita pe trecerea de pietoni din fața bisericii de langa parc. La fața locului s-au deplasat echipaje de la Poliție și SMURD. Circulația in zona este…

- Viscolul a provocat marți seara un teribil accident în lant lânga Buffalo, în statul New York. Cel putin o persoana a murit în carambolul în care au fost implicate 75 de masini. De zece zile, gerul bate recorduri vechi de un secol pe coasta de Est.…

- Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Sibiu spun ca șoferul vinovat de producerea accidentului are 39 de ani, este din Covasna și circula de la Brașov inspre Sibiu. El nu a pastrat distanța fața de autovehiculul aflat dinaintea lui, a intrat in coliziune cu acesta și a ricoșat in…

- La data de 31 decembrie 2017, ora 23.40, un barbat, din comuna Golești, in timp ce conducea un autoturism pe DN2 E85, din direcția Focșani- Ramnicu Sarat, pe fondul vitezei neadaptate a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a patruns pe contrasens, unde a intrat in coliziune cu un autoturism…

- O teava de gaze a fost fisurata duminica dimineata in localitatea Cosoveni din judetul Dolj, in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua masini, iar o persoana a fost ranita. La fata locului se afla echipaje de pompieri, care intervin pentru a preveni producerea unei explozii.