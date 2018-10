Stiri pe aceeasi tema

- Nepotul lui Ilie Balaci, Catalin Hoga, a fost implicat intr-un accident, luni seara (22 octombrie), in fața Stadionului „Ion Oblemenco” din Craiova, unde a fost depus sicriul cu trupul neinsuflețit al fostului fotbalist. Barbatul plecase cu un prieten pentru a o aduce la stadion pe mama sportivului.…

- Un apropiat al familiei Balaci a fost implicat, aseara, la Craiova, intr-un accident rutier, imediat dupa ce a plecat de la priveghiul regretatului fotbalist Ilie Balaci, informeaza Digi24.Autoturismul in care se afla acesta ar fi ieșit de pe strada prin care se face accesul in stadionul Ion…

- Un grav accient rutier a avut loc in urmacu putin timp pe bulevardul Știrbei Voda. Un autoturism condus de un barbat ar fi ieșit de pe strada pe unde se face accesul in stadionul Ion Oblemenco și nu ar fi acordat ...

- Primaria Craiovei a anuntat, luni seara, ca o strada din municipiu va purta numele lui Ilie Balaci, iar in fiecare an va fi organizata o gala care ii va purta numele si in cadrul careia vor fi premiati cei mai buni juniori la fotbal, informeaza News.ro.Primaria municipiului Craiova a transmis,…

- Trupul neinsufletit al regretatului fotbalist Ilie Balaci, a fost depus la stadionul ''Ion Oblemenco'' din Craiova. Lui Aurica Beldeanu, fostul mare fotbalist al Craiovei Maxima si prieten de suflet al regretatului Ilie Balaci, i s-a facut rau in momentul in care sicriul cu trupul neinsufletit al ”Minunii…

- Mai multe persoane au aplaudat in momentul in care sicriul “Marelui blond” din Banie a fost adus, luni in jurul pranzului, la biserica Sfantul Ilie, situata in zona centrului vechi al orasului Craiova. Cu aproximativ 20 de minute inainte de ora 13, masina care a adus trupul fara suflare al unuia dintre…

- Inmormantarea fostului mare fotbalist Ilie Balaci este programata pentru marti. Familia nu a facut inca publica ora la care va avea loc inmormantarea si programul, dar un lucru e cert: sicriul cu trupul neinsufletit al lui Ilie Balaci va fi depus si la stadionul Ion Oblemenco.

- Soferul a lovit pe trecerea de pietoni o fetita care era pe o tricicleta si pe tatal acesteia. A primit doi ani de inchisoare. In acelasi dosar au fost condamnati alti trei barbati care l-au ajutat pe conducatorul auto sa-si distruga masina. Unul dintre acestia a fost administratorul stadionului „Ion…