Accident pe drumul Tărlungeni – Brașov. Traficul este blocat Un alt accident a avut loc in apropiere de centura ocolitoare a municipiului, pe drumul Tarlungeni – Brașov. La fața locului sunt mai multe echipaje de prim ajutor. Circulația rutiera este blocata momentan in zona. Revenim cu amanunte! The post Accident pe drumul Tarlungeni – Brașov. Traficul este blocat appeared first on NewsBV . Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

