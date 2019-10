Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 18 ani a murit si trei persoane au fost ranite intr-un accident rutier produs azi noapte pe DN 6, in afara comunei Draghiceni, de un sofer in varsta de 20 ani, fara permis si sub...

- Un tanar de 20 de ani, din Caracal, a provocat, in noaptea de sambata spre duminica, un accident mortal pe DN6, in județul Olt. Polițiștii au stabilit ca acesta consumase alcool și nu avea permis de conducere, potrivit Mediafax.Potrivit IPJ Olt, tanarul de 20 de ani, din Caracal, in timp ce…

- Un tanar din Ploiesti, aflat la volanul unui bolid, a provocat un accident in lant pe Soseaua Vestului, unul dintre cele mai circulate bulevarde din oras. Barbatul fugea de o masina de Politie.

- Acesta a comis faptele in data de 23 august 2015, cand, la ora 6.30, masina pe care o conducea, un BMW, a fost oprita pe DJ 248 (drumul spre Scanteia) de catre politisti. Cu o noapte inainte, Vasile participase la nunta fratelui sau, unde a consumat alcool. Cand masina pe care o conducea a fost oprita,…

- Curtea de Apel Alba Iulia a mentinut pedeapsa de 2 ani si 9 luni de inchisoare cu suspendare, sub supraveghere, pe o perioada de 3 ani pentru un barbat in varsta de 42 de ani din comuna Lopadea Noua judecat pentru ucidere din culpa.

- Gravul accident rutier care a avut loc vineri seara, in localitatea Bivolarie din orașul Vicovu de Sus a fost provocat de un barbat care nu are permis de conducere și care pe deasupra era și in stare avansata de ebrietate. Din cercetarile poliției rezulta ca Romica Saghin, in varsta de 41 de ani, ...

- Un accident rutier cu trei victime a avut loc, miercuri, in satul Rachiți, din comuna Runcu. Doua mașini s-au ciocnit, dupa ce un șofer din Targu-Jiu ar fi efectuat manevra de mers inapoi, pentru a intoarce autoturismul pe un pod, fara sa-i acorde prioritate autovehiculului condus de o tanara…

- Ieri, 12 august 2019, in jurul orei 20.30, polițiștii rutieri din Sebeș au intervenit pentru soluționarea unui eveniment rutier produs intr-o parcare de pe strada Spitalului. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca un barbat de 32 de ani, din Sebeș, in timp ce manevra un autoturism,…