Accident pe DN5: O dubă și un autoturism s-au ciocnit. A fost nevoie de intervenția unui elicopter SMURD Doi barbați și doua femei au fost raniți dupa ce o duba și un autoturism au intrat in coliziune, in dreptul localitații Uzunu. La fața locului a fost solicitat un elicopter SMURD. „Un echipaj ISU Giurgiu de la Punctul de lucru Calugareni a fost solicitat sa intervina pe DN 5 Bucuresti-Giurgiu in urma coliziunii intre o dubita si un autoturism. La fata locului s-a deplasat o autospeciala cu apa si spuma pentru asigurarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor, o ambulanta SMURD, o ambulanta SAJ si elicopterul SMURD, dupa ce doi barbati si doua femei au suferit rani in urma accidentului",… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati si doua femei au suferit rani in urma coliziunii intre o duba si un autoturism pe DN 5 Bucuresti-Giurgiu, in dreptul localitatii Uzunu, la fata locului fiind solicitat elicopterul SMURD.

- Doi barbati si doua femei au suferit rani in urma coliziunii intre o duba si un autoturism pe DN 5 Bucuresti-Giurgiu, in dreptul localitatii Uzunu, la fata locului fiind solicitat elicopterul SMURD. "Un...

- Un barbat din localitatea Petrinzel, comuna Almașu, a fost preluat astazi, 19 septembrie, de elicopterul SMURD și transportat la Unitatea de Primire Urgențe (UPU) Zalau din cadrul Spitalului Județean Salaj. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența ISU ”Porolissum…

- Evenimentul s-a petrecut duminica dimineata, in jurul orei 10, la Uzunu, iar pompierii de la ISU dau primele detalii: „In accident sunt implicate un autoturism și o motocicleta, o singura victima necesita ingrijiri medicale (conducatorul motocicletei). Desi victima este constienta, starea acesteia este…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, atacul a avut loc in zona Valea Butii, in apropierea drumului catre Bradet, la fata locului intervenind o ambulanta, un echipaj SMURD, dar si jandarmi. 'Ambii barbati sunt constienti si primesc ingrijiri medicale…

- Accident rutier grav in localitatea aradeana Pauliș. Doua autoturisme au fost distruse in urma unei coliziuni puternice, iar trei persoane au ramas incarcerate intre fiarele contorsionate ale mașinilor. La fața locului intervine și elicopterul SMURD, pentru acordarea primului ajutor și a transporta…

- Garda Sebeș intervine, sambata, in jurul orei 15.00, in sprijinul unui echipaj al Ambulanței, pentru transportul unei victime cazute intr-o zona greu accesibila. la Rapa Roș. Este vorba de un parapantist, de 49 de ani, care a alunecat intr-o rapa de aproximativ 10 metri. Din primele informații, omul…

- Accidentul a avut sambata dupa-amiaza, in localitatea Sabareni din judetul Giurgiu. In urma incidentului, in urma acestuia patru adulti si doi minori, o fata de patru ani si un baiat de cinci ani, au suferit multiple traumatisme. Un baiat in varsta de cinci ani, cu traumatisme la nivelul membrelor inferioare,…