- O persoana a decedat si alta a fost ranita, luni seara, intr-un accident produs in judetul Buzau, pe DN1B, intre un TIR, o cisterna si un autoturism, persoana decedata fiind seful postului...

- O persoana a fost ranita si o alta a decedat, luni seara, in urma unui accident produs in judetul Buzau pe DN1B, in coliziune fiind implicate un TIR, o cisterna si un autoturism, iar traficul a fost blocat, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un șofer sau o șoferița, nu știm, s-a speriat probabil de aglomerația zilnica din zona Fortuna și pana la Spital, poate cea mai dificil de traversat cu mașina din toata Alba Iulia, ca timp. Sau poate ca GPS-ul sa fi fost cauza… Indiferent de motiv, la sensul giratoriu din apropiere, autoturismul a luat-o…

- Un barbat de 25 ani, din jud Buzau, care a condus un autoturism pe DN 1, dinspre Sibiu spre Fagaras, la iesirea din localitatea Sambata de Jos. Intr-o curba la dreapta, separe ca șoferul nu a adaptat viteza la conditiile de drum, a derapat, a parasit partea carosabila si a lovit zidul imobilului cu…

- Doua cutremure au avut loc noaptea trecuta in Romania. Potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului, primul seism a avut loc la ora 00:12 in judetul Vrancea. Cutremurul a avut o magnitudine de 2.8 grade pe scara Richter, iar epicentrul a fost localizat la o adancime de 137,6 km. Cel de al…

- In aceste momente echipajele specializate ale ISU Buzau desfasoara o ampla actiune de salvare a unei persoane care este prinsa sub o autoutilitara in satul Cotu Ciorii din localitatea buzoiana C.A. Rosetti.

- Trei barbati au murit, iar altul este grav ranit, fiind transportat la spital, sambata dimineata, dupa ce soferul unui autoturism a intrat pe contrasens si s-a ciocnit de un TIR, in judetul Mures, la iesire din Sighisoara catre Brasov, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis miercuri seara mai multe atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic, valabile in 11 judete din Transilvania si Muntenia, in orele urmatoare. Potrivit meteorologilor, pana joi, la ora 2:00, in localitati din judetele Hunedoara, Caras-Severin…

- O femeie in varsta de 61 ani din judetul Bistrita Nasaud si a pierdut viata, in aceasta seara, dupa ce a fost lovita de o masina condusa de un tanar in varsta de 19 ani, pe DN 17, potrivit datelor comunicate AGERPRES de catre purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ , Crina Sirb.…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,9 a avut loc duminica dupa-amiaza in judetul Buzau, fiind cel mai puternic seism inregistrat in acest an. Potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului, seismul cu magnitudinea de 3,9 s-a produs la ora 15.15, la o adancime de 140,8 kilometri. Inspectoratul…

- Doua mașini s-au ciocnit in Galați, sambata, iar o femeie de 54 de ani a murit in urma impactului. O femeie a murit, sambata, dupa ce mașina in care se afla a intrat pe contrasens și a lovit un autoturism, pe o strada din Galați. Șoferul care a pierdut controlul volanului, un barbat de 59 de ani, a…

- Un autoturim sustras in luna septembrie a anului 2016, a fost gasit si restitui pagubitului de catre politistii din cadrul Compartimentului Investigatii Criminale Beresti. In fapt, la data de 10.09.2016, o persoana necunoscuta s-a prezentat la sediul unei societati comerciale din orasul Beresti si sub…

- Accidentul s-a petrecut pe raza localitatii Garoafa, din judetul Vrancea. La volanul autoturismului se afla o femeie care este medic in Bucuresti. Aceasta le-a povestit politistilor ca o masina inmatriculata in Republica Moldova i-a taiat calea, iar ea a tras de volan pentru a o evita. S-a rasturnat…

- Accidentul a avut loc pe Drumul Național 7, intre localitațile Pauliș și Sambateni. „Din primele clarificari, s-a stabilit ca un conducator auto de 19 ani din Barzava, in timp ce conducea un autoturism pe DN7, dinspre Pauliș inspre Arad, s-a angajat in depașirea unei coloane de tiruri, intrand…

- Cinci tineri din județul Buzau au fost implicați intr-un grav accident de circulație produs, ieri pe DN 2B, la intrarea in localitatea Baldovinești. Unul dintre raniți este in stare grava. Potrivit deBraila.ro, un Volkswagen cu numere de Dambovita, in care se aflau cinci persoane din județul Buzau a…

- Sfarșit tragic pentru un moldovean de 28 de ani, stabilit de mai mult timp in comuna Cisterna di Latina, Provincia Latina, Italia.Moldoveanul a mers sambata seara acasa la niște conaționali pentru a lua cina.

- Doua cutremure cu magnitudinea de 3,5 si, respectiv, 2,2 grade pe scara Richter s-au produs sambata dimineata, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Primul seism, de 2,2 grade pe Richter, a fost inregistrat la ora 5:20, la adancimea de 13,5 kilometri,…

- În aceasta dimineața, pompierii au fost chemați sa intervina la un incendiu auto care a avut loc în localitatea Medgidia, pe strada Tudor Vladimirescu. Din fericire, incendiul nu a ranit nicio persoana, singurele pagube fiind cele materiale. Din primele informații, cauza izbucnirii…

- Inca in accident grav s-a petrecut miercuri seara pe DN 2 Euro 85. Din primele verificari, un biciclist de 42 ani, din Caldarusanca, care se deplasa pe sensul de mers Buzau catre Urziceni, a patruns pe contrasens, moment in care a fost acrosat de un autoturism condus de o femeie de 40 ani, din Suceava.…

- O tanara din Patarlagele a fost la un pas de moarte, marți seara, dupa ce mașina pe care o conducea a izbit un porc mistreț și era sa se rastoarne. Evenimentul s-a produs la Candești, 15 kilometri distanța de Buzau, zona in care cu aproape doi ani in urma o femeie de 31 de ani și-a pierdut viața dupa…

- Un șofer, destul de derutat, s-a plimbat cu mașina pe contrasens. Totul s-a intamplat in fața Liceului Economic din Satu Mare. Acesta a incurcat benzile de circulație și era cat pe ce sa provoace o tragedie.

- Un tanar a fost prins și este cercetat de polițiști dupa ce a accidentat șase persoane, dintre care una a decedat, in județul Bistrița-Nasaud, pe șoseaua spre Vatra Dornei. s-a intamplat vineri, cand un tanar de 16 ani din localitatea Tureac din județul Bistrița-Nasaud s-a urcat bine baut la volanul…

- O fetita de 11 ani din Buzau a murit, in noaptea de joi spre vineri, dupa ce masina in care se afla a lovit o conducta de gaz, apoi s-a rasturnat, pe DN 10. Soferul nu avea permis de conducere si era baut, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Accident cu multe semne de intrebare, azi-noapte, in localitatea Satuc din județul Buzau. O fetița de 11 ani a murit in urma unui cumplit accident rutier la baza caruia au stat viteza excesiva și consumul de bauturi alcoolice. Mașina in [...] citește mai mult Post-ul VIDEO: Tragedie la Satuc. Copila…

- NOROC… O tanara din comuna Alexandru Vlahuta si copilul ei au trait clipe dramatice pe 30 decembrie, cu o zi inainte de Anul Nou. Masina in care se aflau, alaturi de alte trei persoane, s-a rasturnat in localitatea Comisoaia din judetul Buzau. La volan se afla un tanar de 24 ani, din Giurgiu, fara prea…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Constanta, un baiat in varsta de 11 ani a murit dupa ce a fost accidentat de o masina, la iesirea din localitatea Ovidiu, autoturismul circuland din directia Mihail Kogalniceanu catre municipiul Constanta. Politistii au stabilit ca baiatul…

- Accident grav in ultima zi a anului, in județul Timiș. Trei tineri au ajuns la spital dupa ce mașina in care se aflau a lovit trei copaci și s-a oprit in gardului unui imobil. Accidentul a avut loc in comuna Livezile din județul Timiș. O mașina condusa de un tanar de 19 ani a fost […] Articolul Accident…

- In urma cu putin timp a avut loc un accident intre municipiul Buzau si Ramnicu Sarat. Printre persoanele ranite se afla si fostul deputat Aurelian Mihai. In accidentul din judetul Buzau au fost implicate 5 persoane, printre care si fostul deputat Aurelian Mihai. Persoanele ranite se indreptau spre Bucovina,…

- Conform Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, primul cutremur a avut magnitudinea 3,1 si s-a produs la ora 01.33, in judetul Buzau. Cutremurul s-a inregistrat la o adancime de 127 de kilometri. Un alt seism, cu magnitudinea 2,4, a avut loc la ora 03.25, in…

- A devenit deja traditie ca, in pragul Sarbatorilor de iarna, polițiștii sa vina in sprijinul buzoienilor care au nevoie de ajutor in aceasta perioada. Astfel, peste 160 de copii din județul Buzau au primit vizita polițiștilor care le-au oferit pachete cu produse tradiționale specifice Craciunului si…

- Caz socant in Buzau! Directoarea scolii gimnaziale Capitan Aviator Mircea T. Badulescu a lovit cu masina sapte persoane. Femeia ar fi confundat frana cu pedala de acceleratie. A rupt gardul scolii si a intrat in curte cu autoturismul, acolo unde se aflau zeci de copii si parinti. Sapte adulti, dintre…

- Autoritatile din municipiul Buzau au activat planul rosu de interventie dupa ce un autoturism a intrat intr un grup de persoane aflate in fata Scolii generale nr. 1 din Buzau, informeaza Reporter Buzoian.Evenimentul s a produs chiar la intrarea in curtea scolii. Sapte persoane sunt ranite.Cea care a…

- Doua autoturisme au fost implicate marți seara intr-un accident produs pe DN 1B la intersectia cu satul Lipia. Evenimentul rutier s-a produs din cauza unui șofer care a incercat sa vireze la stanga fara sa se asigure suficient. Mașina acestuia a fost izbita puternic de un autoturism condus de un șofer…

- Un grav accident rutier, petrecut duminica la pranz, a distrus o familie din judetul Bistrita, aflata in vizita in judetul Suceava. Nenorocirea a avut loc in jurul orei 12.00, in timp ce Daniel Ciuriuc, un barbat de 30 de ani din Suceava, aflat la volanul unui microbuz marca Peugeot, care se deplasa…

- O mașina a cazut 15 metri in gol, de pe un pod, in județul Constanța, in localitatea Crucea. O mașina a cazut, duminica, de pe un pod in localitatea Crucea din județul Constanța, de la o inalțime de aproximativ 15 metri. Potrivit primelor informații furnizate de reprezentanții Serviciului Județean de…

- Accident mortal pe DN2, in județul Suceava, dupa ce un autoturism a intrat pe contrasens și a lovit o alta mașina. O persoana a decedat si trei au fost ranite intr-un accident rutier produs, duminica, pe DN2, in zona localitatii Vadu Moldovei, judetul Suceava, informeaza un comunicat al Centrului Infotrafic…

- Accident grav in Constanța. Un barbat este in coma dupa ce a fost spulberat de o mașina pe bulevardul Aurel Vlaicu, in zona Oborului Duminical. Cadrele medicale de la Serviciul Județean de Ambulanța au fost solicitate sa acorde ingrijiri medicale unui pieton care a fost lovit de o mașina. In urma impactului…

- Pentru ca bate Ignatul la usa, mai precis pe 20 decembrie, conform traditiei, in fiecare gospodarie se taie porcul. Din acest motiv va prezentam prețul porcilor in viu in fiecare județ al țarii deoarece romanii au inceput sa vaneze ofertele din dorinta de a avea pe masa traditionalele preparate: carnati,…

- O tanara a murit, iar o alta a fost grav ranita, intr-un accident petrecut, marti, in judetul Iasi, dupa ce masina condusa de una dintre ele a intrat pe contrasens si s-a izbit de un autoturism care venea din sens opus. Cele doua tinere, de 21 de ani, se aflau intr-un autoturism Hyundai cu care se…

- Accident grav, in aceasta dimineata pe soseaua Buzau – Braila, in dreptul localitatii Cilibia. Doi tineri si-au pierdut viata dupa ce autoutilitara cu care circulau a intrat intr-un TIR. Ambele vehicule rulau in acelasi sens dinspre Buzau inspre Braila.

- Aseara, la final de vacanta, a avut loc un tragic accident, pe DN 72, in localitatea prahoveana Bratasanca, pe drumul dintre Ploiesti si Targoviste.In urma coliziunii dintre un autoturism, care se pare ca iesea de pe un drum judetean, a intrat in coliziune cu un camion incarcat cu 20 de tone de var,…

- A vazut moartea cu ochii. O femeie de 67 de ani, din localitatea Sibiciul de Sus, județul Buzau, a fost victima unui accident pe șosea mai puțin obișnuit. Femeia a fost grav ranita dupa ce o bara de metal s-a desprins din incarcatura unei mașini și a izbit-o violent in timp ce mergea pe marginea șoselei.…

- ora 05:30 – Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt anuntate autostrazi, drumuri nationale sau drumuri judetene cu circulatia intrerupta din cauza vremii nefavorabile. Desi exista (in zona montana) artere pe care circulatia rutiera se desfasoara…

- Nimeni nu iși prea poate explica ce a fost in capul unei fete de 13 ani cand a decis sa fure o mașina. E vorba de un Opel pe care proprietarul il lasase cu cheia in contact, pornit, in fața blocului unde locuia. Nici prin cap nu i-a trecut ca nu l-ar mai putea gasi cand se intoarce. Totuși, așa s-a…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3 grade pe scara Richter s-a produs in noaptea de miercuri spre joi, in zona seismica Vrancea, județul Vrancea, la ora locala 2:11, potrivit Institutului Național de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul a avut loc la o adancime de…