Accident pe DN13, cu patru autovehicule implicate Luni a avut loc un accident pe DN13, pe sensul de mers Rupea catre Brașov, in care au fost implicate patru autovehicule. „In urma impactului a rezultat o victima (pasager, ce se afla in unul dintre cele patru autovehicule implicate), care a primit ingrijiri medicale la fața locului, fara a fi transportata la spital. La testarea conducatorilor auto din punct de vedere al prezenței alcoolului in aerul expirat rezultatul a fost 0”, a precizat reprezentantul IPJ Brașov, agent de poliție Nadia Olaru. Polițiștii efectueaza cercetari in continuare pentru a stabili cauzele și imprejurarile in care s-a… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

