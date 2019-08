Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc duminica, in jurul orei 12.00, pe DN11, intre Harman și Lunca Calnnicului. Se pare ca, in accident, au fost implicate trei masini. DIN primele informații se pare ca sunt doua victime, constiente. La fața locului ISU Brașov intervine cu doua echipaje SMURD si o autospeciala…

- Accident rutier cu doua victime constiente, neincarcerate, la intersecția str. Iuliu Maniu cu str. 13 Decembrie. „ISU BRAȘOV intervine cu o autospeciala cu apa și spuma și un echipaj de prim ajutor. Intervine și o ambulanța”, a precizat prutatorul de cuvatn al ISU Brașov, lt. Dan Colniceanu. The post…

- Un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme a avut loc cu puțin timp in urma pe strada Molnar Janos. Potrivit primelor informaaii primite de la Dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, sunt doua victime conștiente, neincarcerate. „ISU Brașov intervine cu…

- O persoana este blocata (un barbat de aproximativ 30 de ani), sub un TAF. Victima este inconstienta, la o exploatare forestiera in Zizin. „La fața locului se deplaseaza doua autospeciale cu modul de descarcerare și un echipaj de terapie intensiva SMURD”, a precizat prutatorul de cuvant al ISU Brașov,…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov a fost alertat, in jurul orei 17.50, prin serviciul 112, ca urmare a unui accident rutier. Un autoturism a ieșit in decor pe DN13, la ieșirea din Maierus catre Rupea. In accidentul au fost implicate patru persoane, care nu sunt incarcerate. „ISU…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov a fost alertat in aceasta dimineața sa intervina pentru acordarea primului ajutor in cazul a doua accidente care au avut loc pe DN1, la GHimbav și la Predeal. Astfel, in jurul orei 6.45, dispeceratul a fost informat cu privire la producerea unui…

- Accident rutier in comuna Harman. Un pieton a fost lovit de un autoturism pe trecerea de petoni. Victima este constienta si urmeaza a fi preluata de un echipaj SMURD, a precizat purtatorul de cuvant al Poliției Brașov, scms, Alina Maria Ivan. Revenim cu amanunte! The post Pieton lovit pe zebra in Harman…

- Priveliște macabra, in aceasta dimineața, pe Drumul Național 11. Doi cai morți au fost pozați de șoferii care treceau prin zona. Unul era pe marginea drumului, in zona pasarelei situate dupa Harman, spre Lunca Calnicului. Iar celalalt cal mort era aproape de parcarea de la Popasul Caprioara. Martorii…