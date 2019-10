Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier este restrictionat marți pe prima banda si pe cea de accelerare a autostrazii A1, sensul Bucuresti catre Pitesti, pe doua tronsoane, pentru lucrari, potrivit Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pana la ora 19.00, circulatia…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Prahova, pe DN1A Ploiesti – Brasov, in localitatea Lipanesti(km. 96+800 de metri), soferul unui autoturism a accidentat grav un pieton care s-a angajat in traversarea drumului printr-un loc special amenajat.…

- Traficul este oprit, vineri seara, pe DN1A, Ploiești-Brașov, in localitatea Lipanesti, județul Prahova, unde un pieton care a traversat drumul a fost accidentat de o mașina, anunța MEDIAFAX.Citește și: Olguța Vasilescu a rabufnit: Cum dracului vine criza peste noi doar cand se apropie aștia…

- Traficul feroviar este intrerupt in judetul Bistrita-Nasaud, dupa ce un copac a fost doborat de vant pe calea ferata. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca traficul feroviar pe magistrala de cale ferata 400 este intrerupt la kilometrul feroviar 8, intre statiile CF…

- Traficul rutier este blocat, sambata seara, pe DN 67C, Transalpina, in zona localitații Martinie, din județul Alba, din cauza aluviunilor scurse de pe versanți pe carosabil, anunța Centrul Infotrafic din cadrul Poliției Romane.Citește și: FBI se implica in cazul anchetei de la Caracal: BUBUIE…

- Doua persoane au murit și alte 7 au fost ranite, joi, dupa ce o mașina s-a izbit frontal de un camion, in județul Bihor.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, pe DN 1 Oradea – Huedin, in zona localitatii Uileacu de Cris, judetul Bihor, un autoturism prevazut…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1 Oradea ndash; Huedin, in zona localitatii Uileacu de Cris, judetul Bihor, un autoturism prevazut cu 8 1 locuri s a angajat intr o depasire, intrand in impact frontal cu un autocamion.Coliziunea s a soldat cu doua persoane…

- Traficul rutier a fost reluat pe autostrada A2, in urma accidentului petrecut luni dimineata, soldat cu patru raniti, a anuntat Centrul Infotrafic al Politiei Romane. Conform sursei citate, in zona producerii accidentului rutier s-au format coloane de autovehicule pe o distanta de aproximativ 5 kilometri,…