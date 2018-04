Stiri pe aceeasi tema

- Un accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp pe DN1, in zona Bisericii Calatorului. Potrivit IJP Prahova, un TIR s-a rasturnat in afara partii carosabile. Traficul este restrictionat pe o banda a sensului de mers spre Brasov, capul tractor al TIR-ului ocupand una dintre benzi.…

- Doua persoane au murit, trupurile lor fiind gasite carbonizate, iar alte doua au fost grav ranite in urma unui accident produs pe DN 10 Buzau Brasov, la iesirea din localitatea buzoiana Satuc spre Buzau. Traficul este blocat la aceasta ora.

- O femeie din Brasov, care a suferit un cumplit accident de munca, nu poate primi pensie de invaliditate. Chiar daca nu-si poate folosi o mana, comisia care i-a analizat dosarul a stabilit ca si-a pierdut doar 40 la suta din capacitatea de munca.

- Traficul rutier pe sensul Brasov-Bucuresti al DN1 este oprit la kilometrul 74, în localitatea Liliesti din judetul Prahova, dupa un carambol în care au fost implicate sapte masini si o ambulanta SMURD, informeaza Centrul Infotrafic al Politiei

- Traficul rutier este blocat, vineri dimineata, pe un sens de mers al DN 1, in zona Liliesti, din cauza unei tamponari in lant in care a fost implicata si o ambulanta SMURD. Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, in eveniment au fost implicate cinci autovehicule, intre care o ambulanta…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN12C, la kilometrul 38, inlocalitatea Bicaz Chei, judetul Neamt, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate 3 autoturisme. Cauza producerii a fost pierderea controlului volanului si intrarea pe contrasens.…

- Un barbat s-a aruncat in fata unui tren, intre Sinaia si Bușteni. Mecanicul de locomotiva nu a mai putut face nimic pentru a opri garnitura si le-a spus oamenilor legii ca omul s-a aruncat pe calea ferata in ultimul moment. Oamenii de la fața locului au ramas socati. Trenul in care se aflau…

- Un barbat s-a aruncat in fata unui tren, intre Sinaia si Bușteni. Mecanicul de locomotiva nu a mai putut face nimic pentru a opri garnitura si le-a spus oamenilor legii ca omul s-a aruncat pe calea ferata in ultimul moment. Oamenii de la fața locului au ramas socati. Trenul in care se aflau…

- Centrul Infotrafic anunta ca traficul feroviar pe linia de cale ferata 409 este blocat, joi, seara, dupa ce un tren de marfa a deraiat. "Un tren de marfa (nr.4136) cu 38 vagoane incarcate cu cherestea a deraiat intre statiile Sacel si Beclean. Nu sunt victime", anunta Infotrafic. Potrivit…

- Ministrul Carmen Dan și șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, se afla in zonele afectate de inundații din Covasna și Brașov. Oficialii atrag atenția ca pericolul nu a trecut iar situația ramane critica, mai ales ca sunt așteptate noi precipitații la finalul acestei saptamani.…

- Hidrologii au emis, miercuri dimineata, o noua avertizare cod rosu de inundatii pentru raul Buzau, astfel ca se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie cu efecte de inundatii si cresteri rapide de debite si niveluri cu depasiri ale cotelor de pericol in judetele Brasov, Covasna…

- Din cauza apei acumulate pe partea carosabila, circulatia rutiera este oprita pe DN10 Siriu – Sita Buzaului, in judetele Covasna si Buzau. Traficul este deviat pe ruta DN10 Cislau – DJ102 Cislau-Valenii de Munte – DN1A Valenii de Munte – Brasov. Polițiștii buzoieni anunța ca in localitatea Cislau a…

- Un accident rutier a avut loc in Capitala, in urma cu puțin timp. Trei autoturisme au fost implicate pe Șoseaua Gheorghe I. Sisești. Vezi galeria foto + 3 + 3 Evenimentul a avut loc la intersecția cu strada Oaspeților. Mai multe persoane au ramas incarcerate intre fiarele mașinilor. Pompierii de la…

- Traficul rutier a fost blocat, joi dupa amiaza, pe DN1, in Busteni, unde trei masini s-au ciocnit dupa ce soferul uneia dintre acestea a adormit la volan. Sase persoane, intre care 3 copii, au ajuns la spital in urma evenimentului. Circulatia rutiera a fost oprita in ambele sensuri ale…

- Un eveniment rutier soldat cu pagube materiale s-a produs in urma cu puțin timp pe DN 1B, in dreptul benzinariei MCM Dealul Viei. Un autoturism Dacia Logan s-a rasturnat dupa ce nu ar fi acordat prioritate unei mașini de poliție. Traficul in zona se desfasoara cu dificultate. Se circula alternativ pe…

- Grav accident de circulatie pe DN 25. Doua autoutilitare, in care se aflau cinci persoane, s-au ciocnit, intre localitatile Tudor Vladimirescu si Vames. Din primele informatii furnizate de cms. sef. Gabriela Costin, purtatorul de cuvant al IPJ Galati, o autoutilitara de tonaj 3,5 t care circula dinspre…

- Un accident rutier a avut loc luni noaptea, in jurul orei 23.30, pe DN1, la limita dintre județele Alba și Cluj. Potrivit ISU Alba este vorba despre o coliziune intre un autocamion și o cisterna. Pompierii au intervenit cu 3 autospeciale și 1 SMURD pentru asigurarea masurilor PSI. Traficul in zona a…

- Un grav accident de circulație, in care au fost implicate doua autoturisme și un TIR, a avut loc duminica seara pe DN 1 E60 intre Cluj si Oradea, pe raza localitații clujene Poieni. Circulația rutiera este complet blocata.

- FOTO: ARHIVA. In aceasta dimineața, la orele 7.15, a avut loc un accident mortal de circulație pe DN 2 – E 85, la ieșirea din Dumbraveni spre Rm. Sarat. Un Opel Astra a patruns pe contrasens și a intrat intr-un tir, fiind apoi proiectat in alt tir. Persoana decedata (un barbat de 54 de ani) […] The…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov a fost solicitat sa intervina la un accident care a avut loc in jurul orei 21.30 la intersectia strazilor Soarelui cu Stefan cel Mare. Purtatorul de cuvant al ISU Brasov, plt. Luiza Danila, a anuntat ca sunt patru victime, in ajutorul carora au fost…

- O pasarela s-a prabușit peste calea ferata in apropiere de gara Ploiești Vest, prin care trec toate trenurile care pleaca din București și merg catre Brașov și apoi mai departe, spre Ardeal. Traficul feroviar este intrerupt miercuri dimineața intr-unul dintre cele mai importante noduri feroviare. Incidentul…

- Accident grav, luni seara, pe DN 1B Ploiesti-Buzau, in zona cunoscuta sub numele Hanul lui Tinta, din judetul Buzau. O persoana a decedat. In accident sunt implicate un TIR, o cisterna si un autoturism Logan. La fata locului imaginile sunt infioratoare, autoturismul fiind prins intre cei TIR si cisterna.…

- Traficul rutier pe DN 1A Brașov – Ploiești se desfașoara ingreunat, miercuri, din cauza ninsorii abundente. Cinci tiruri nu șsi-au mai putut continua drumul intr-o panta abrupta, insa drumul nu a fost blocat. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a informat ca pe DN1A Brasov…

- Un accident rutier s-a produs sambata, in jurul orei 15.00, in Aiud, aproape de intrarea in municipiu, pe DN1, dinspre Teius. Din primele date, au fost implicate doua masini, un microbuz si un autoturism. Traficul rutier a fost blocat pentru o perioada, insa ulterior circulatia a fost reluata, transmite…

- Trei barbati au murit, iar altul este grav ranit, fiind transportat la spital, sambata dimineata, dupa ce soferul unui autoturism a intrat pe contrasens si s-a ciocnit de un TIR, in judetul Mures, la iesire din Sighisoara catre Brasov, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp pe DN 72, pe raza comunei Aricestii Rahtivani. Potrivit IJP Prahova, au fost implicate 4 autoturisme, insa nicio persoana nu a fost ranita grav. 7 ocupanti sunt asistati medical la fata locului, avand leziuni minore. S-au inregistrat…

- Un incendiu a izbucnit, in aceasta seara, la Sinaia, intr o cladire in care functioneaza un service auto si o statie ITP. Traficul rutier a fost deviat de pe DN1 centura orasului Sinaia prin statiune. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Prahova, Raluca Brezeanu, citat de Agerpres.ro, traficul rutier…

- Un accident de circulatie s-a produs in jurul orei 11, pe strada Petrolistilor din Boldesti Scaeni. Potrivit IJP Prahova, un sofer a pierdut controlul volanului si a intrat cu masina intr-un stalp de electricitate. Barbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultand o alcoolemie de 1,04…

- Traficul rutier pe DN 68A Faget-Deva, in comuna Cosevita din judetul Timis, a fost blocat vineri dimineata in urma unui accident in care au fost implicate un autoturism si un TIR, informeaza Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR). Potrivit sursei citate,…

- Sase persoane, intre care doi copii, au ajuns la spital, joi seara, dupa ce doua masini s-au ciocnit intr-o intersectie din Brasov, iar unul dintre vehicule a fost proiectat intr-un grup de pietoni care traversau pe zebra, doi dintre ei fiind raniti, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Sase persoane, intre care doi copii, au fost ranite joi seara intr un accident produs intr o intersectie din municipiul Brasov, in zona Patria, pe o artera intens circulata din centrul orasului, potrivit Agerpres.Persoanele adulte au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean…

- Potrivit politistilor, soferul primului vehicul, care circula dinspre Sibiu spre Ramnicu Valcea a efectuat o depasire neregulamentara si a patruns pe contrasens, unde a intrat in coliziune cu cel de-al doilea vehicul, care circula regulamentar. Traficul rutier a fost oprit pe ambele…

- Patru persoane au fost ranite duminica seara in urma unui accident, care a avut loc intre doua autoturisme pe DN1 la iesirea din localitatea Vladeni spre Persani, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, Ciprian Sfreja.Potrivit sursei citate,…

- Doi barbati si o femeie si au pierdut viata sambata dupa amiaza, in urma unui teribil accident rutier petrecut la iesirea din municipiul Orastie inspre Sebes, informeaza Antena3.ro. "Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Huneodara, traficul este blocat…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1A Brasov Ploiesti, la kilometrul 165 500 de metri, in zona localitatii Babarunca in judetul Brasov , a avut loc un eveniment rutier in care au fost implicate trei autotrenuri.Potrivit Infotrafic, evenimentul nu s a soldat…

- Traficul rutier a fost restrictionat, miercuri seara, pe DN 1 pentru vehiculele care depasesc 7,5 tone. In zona montana a judetului Prahova ninge abundent, iar pe carosabil este un strat de zapada framantata. Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, atat pe DN 1, cat si pe DN 1A au fost…

- Optsprezece judete din Oltenia, Transilvania si Moldova se afla pana joi seara sub cod portocaliu de ninsori si viscol. De asemenea, pana la ora 22.00 este in vigoare o avertizare cod galben de vant puternic si precipitatii abundente. Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca mai multe drumuri…

- Traficul rutier este blocat pe DN14B, la intrarea in localitatea Craciunelu de Jos, din cauza unui accident rutier produs in care a fost implicat un autovehicul care s-a rasturnat pe carosabil. Un accident rutier s-a produs miercuri, in jurul orei 13.30, pe DN 14B, la intrarea in localitatea Craciunelu…

- Un grav accident rutier a avut loc astazi pe Centura de Est a orasului Ploiesti, in dreptul combinatului Teleajen, Poarta 4. Din primele informatii un autoturism s a rasturnat, iar doua victime sunt incarcerate iar una decedata. Potrivit ISU Prahova la fata locului se intervine cu o autospeciala, o…

- Politistii au fost sesizati ca in Baia Mare pe strada Barajului, a avut loc un accident de circulatie . Din informatiile primite doua persoane au fost ranite dupa coliziunea a doua autoturisme. Mai multe echipaje de prim ajutor au sosit la fata locului. Traficul rutier s-a desfasurat cu dificultate…

- Sambata s-a circulat cu dificultate pe DN7C (Transfagarasan) Curtea de Arges - Baraj Vidraru, in zona localitatii Arefu (jud. Arges), din cauza caderilor masive de pietre de pe versant.

- Un accident grav de circulație s-a produs pe Bulevardul Muncii, vineri seara, în apropiere de depoul de tramvaie. Mai multe echipaje de la SMURD s-au deplasat la acest accident. Traficul este blocat Vom reveni cu amanunte de la Poliție…

- Doua persoane au fost ranite in aceasta dimineata in urma unui accident rutier petrecut pe DN 7, la km 22+400 de metri, in zona localitatii Gulia (pe raza judetului Ilfov, aproape de limita cu judetul Dambovita). Potrivit Centrului Infotrafic din ...

- Cinci persoane au fost ranite vineri, în jurul prânzului, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit pe DN1, la intrarea în localitatea Vladeni, victimele urmând sa fie transportate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Brasov,

- Cinci persoane au fost ranite vineri, in jurul pranzului, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit pe DN1, la intrarea in localitatea Vladeni, victimele urmand sa fie transportate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Brasov, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de…

- Un accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp in Ploiesti, la intersectia strazilor Marasesti si Murelor. Potrivit IJP Prahova, au fost implicate doua autoturisme, iar in urma impactului, o persoana a fost ranita. Traficul in zona este ingreunat. La fata locului s-au deplasat…

- Un accident de circulatie a avut loc, miercuri, pe DN1, in localitatea Otopeni, patru persoane fiind ranite, doua dintre acestea aflandu-se in stare grava si transportate la spitale din Capitala, traficul rutier desfasurandu-se pe o singura banda. „In judetul Ilfov, pe DN1, se circula in conditii…

- Un accident grav a avut loc, marti, pe DN1 in judetul Alba, dupa ce doua masini s-au izbit frontal, una dintre ele patrunzand pe contrasens. Potrivit primelor informatii, o persoana a fost ranita grav. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN1 Aiud- Turda,…

- Un nou accident rutier s-a produs marți la amiaza, in jurul orei 12.00, pe DN1, pe raza localitații Decea, soldat cu 3 victime, dintre care una incarcerata. Traficul este oprit pe DN1, km 420, la ieșire din Decea spre Cluj, datorita unui accident in care sunt implicate 2 autoturisme, potrivit IPJ Alba.…

- Traficul rutier se desfasoara cu dificultate, marti dupa amiaza, pe raza statiunilor de pe Valea Prahovei, circulandu se in coloana de la limita cu judetul Brasov pana la Busteni pe sensul de coborare spre Bucuresti.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, Raluca…