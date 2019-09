Accident pe DN1, la Barcanesti. O șoferiță de 71 de ani a făcut TREI VICTIME Trei persoane au fost transportate la spital, sambata, dupa ce au fost implicate intr-un accident produs pe DN1, in Barcanești. O femeie de 71 de ani a intrat cu mașina intr-un autoturism care staționa. Reprezentanții Poliției Prahova au precizat ca accidentul s-a produs pe DN1, la kilometrul 51, pe sensul de mers catre București. „Se pare ca o conducatoare in varsta de 71 de ani nu a fost atenta in conducere, a ieșit in afara parții carosabile, unde a intrat in coliziune cu un autoturism aflat in staționare. In autoturismul staționat se aflau doua persoane. In urma coliziunii dintre cele doua… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

