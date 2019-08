Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost ranite in urma unui accident rutier produs pe DN 1, in zona localitatii Cheia.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Prahova, pe DN1A Brasov ndash; Ploiesti, in localitatea Cheia, a avut loc un accident in care au fost implicate…

- Traficul auto este dirijat pe DN2 E85, in localitatea Oreavu, din cauza unui accident soldat cu r[nirea a doi tineri din București. Un motociclist bucureștean de 33 de ani care se deplasa pe direcția Vrancea-Buzau nu ar fi pastrat distanta corespunzatoare fața de autoturismul condus inaintea sa de un…

- Doua persoane au murit joi dimineata pe E60 in urma unui teribil accident petrecut intre un TIR si un microbuz. Traficul a fost blocat pe ambele sensuri. The post Accident teribil: doi morti si sapte raniti. Impact frontal intre un TIR si un microbuz appeared first on Renasterea banateana .

- Circulatie intrerupta la aceasta ora pe Autostrada A2 din cauza unui carambol. Trei masini s-au ciocnit si patru oameni au fost raniti, informeaza Centrul Infotrafic. Printre raniti este si un copil de 11 ani. Traficul este oprit in zona localitații Valu lui Traian din Constanța. Un elicopter SMURD…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca ca in judetul Satu Mare, pe DN19F Satu Mare Sein judetul Maramures , in localitatea Odoreu a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme.Traficul este blocat.Se fac cercetari pentru stabilirea vinovatiei.Se…

- Un accident rutier s-a produs joi dimineața, intre Galtiu și Coșlariu. O persoana a fost ranita ușor, dupa un impact intre doua camioane. Traficul rutier este blocat. Potrivit IPJ Alba, trafic rutier este blocat joi, in jurul orei 10:35, pe DJ 107 B, intre Galtiu și Coșlariu, din cauza unui accident…

- UPDATE ora 16:29 – Un grav accident de circulatie a avut loc, astazi, pe DN2, la iesire din comuna Golesti, judetul Vrancea. Un microbuz de transport persoane a intrat in coliziune cu o masina de teren. Potrivit primelor informatii, niciun pasager din autobuz nu a fost ranit. Traficul este blocat…

- O persoana a murit și șase au fost ranite, sambata dimineața, in urma impactului dintre doua mașini, pe Autostrada Soarelui, in zona localitații Peștera, județul Constanța. Traficul rutier este oprit pe drumul spre mare, conform Mediafax.Citește și: ULTIMA ORA Pamantul s-a mișcat - Cutremur…