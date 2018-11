Accident pe DN 65, cu un autocar cu 35 de oameni la bord, doua camioane si un autoturism

Stiri pe aceeasi tema

- Un autocar cu 35 de pasageri a fost implicat, sambata, intr-un accident produs in Lunca Corbului, județul Argeș. Coliziunea a avut loc intre autocar, doua camioane și un autoturism, mai multe persoane fiind ranite, transmite corespondentul MEDIAFAX.Reprezentanții Poliției Argeș au declarat…

- Doi barbati, in varsta de 47 si, respectiv 51 de ani, au murit iar altul, de 32 de ani, a fost grav ranit in urma coliziunii dintre un autoturism si un atelaj pe DN 2, in dreptul localitatii Racoviteni."Un sofer de 39 de ani din Buzau care conducea un autoturism pe DN 2 pe directia Buzau catre…

- O persoana a murit si o alta a fost ranita grav dupa ce un autoturism s-a ciocnit frontal cu un autocar, in judetul Ialomita. Accidentul a avut loc pe DN 2, in zona localitatii Sinesti, iar traficul este blocat complet.

- FOTO: ARHIVA. Un autoturism Ford, cu numere de Bulgaria, care se deplasa dinspre Garoafa spre Focșani a patruns pe contrasens și a intrat in coliziune cu un autoturism Seat, care venea din sens opus. Accidentul s-a produs aseara, pe DN 2 – E 85, un drum care se dovedește a fi extrem de periculos pentru…

- Un accident de autocar produs sambata dupa-amiaza s-a soldat cu cel puțin 16 morti. Accidentul a avut loc pe un drum cu serpentine din apropiere de Svoghe, localitate din nord-vestul Bulgariei, citeaza agerpres.ro.