Accident, pe DN 39, in zona statiunii Olimp. Masina rasturnata. O victima. Cu doua zile inainte, in apropiere, a murit o tanara

Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier a avut loc, in urma cu cateva minute la intersectia strazilor Mihai Viteazu cu Nicole Iorga, din Constanta.O victima neincarcerata.Sunt implicate doua auto dintre care una de transport persoane la aeroport. Sursa foto: ZIUA de Constanta ...

- Un cunoscut medic s a stins din viata in urma tragicului accident rutier ce a avut loc luni pe DN3 intre Constanta si Valu lui Traian. "O veste prea dureroasa si o pierdere imensa pentru intreaga echipa Repromedhellip;Anuntam cu inimile indurerate ca, in urma unui accident, a plecat dintre noi unul…

- Mai multe echipaje de la Ambulanta si SMURD au intervenit astazi pentru descarcerarea si acordarea de ingrijiri medicale victimelor unui accident rutier produs pe DJ 203, intre localitatile brailene Ulmu si Vultureni.

- Un accident rutier grav s a petrecut astazi pe Autostrada Soarelui.Potrivit satelor furnizate de cadrele medicale, in urma evenimentului rutier o persoana a decedat.Victima a fost proiectata din masina, salvatorii sositi la fata locului au demarat protocolul de resuscitare, insa persoana nu a putut…

- Un grav accident de circulatie a avut loc, in aceasta noapte, in jurul orei 22.00, pe DN 2, in afara localitatii Nicolae Balcescu, judetul Constanta. Subinspectorul Andreea Munteanu, purtatorul de cuvant al IPJ Constanta, spune ca "un barbat, in varsta de 24 de ani, a condus un atelaj hipo pe un drum…

- Un accident, cum rar se poate vedea pe strazile municipiului Constanta, a avut loc, pe strada Industriala din municipiul Constanta, zona Halta Traian, putin dupa miezul noptii.In evenimentul rutier provocat de soferul unui autoturism marca Volskwagen, cu numere de Constanta se aflau doi tineri: un baiat,…

- O veste care a cazut ca un trasnet asupra lumii modei autohtone, dar nu numai. Cunoscutul designer Razvan Ciobanu si-a gasit sfarsitul luni, in a doua zi de Pasti, in urma unui accident rutier. Totul s-a intamplat luni dimineata, pe raza judetului Constanta, mai exact intre localitatile Navodari si…

- Un grav accident rutier a avut loc, in urma cu cateva minute, pe raza localitatii Sacele, judetul Constanta. Medicul Diana Claudia Tatarici, purtatorul de cuvant al SAJ Constanta, spune ca este inregistrata o victima decedata. Totodata aceasta a mai spus ca in evenimentul rutier este implicat un singur…