Accident pe DN 1B. Mașina răsturnată pe câmp Un accident de circulație s-a produs, in urma cu scurt timp, in județul Buzau. O soferita de 50 de ani din Breaza, in timp ce conducea un autoturism pe DN 1B, sensul de mers Buzau catre Mizil, ar fi pierdut controlul asupra directiei, rasturnandu-se in afara partii carosabile In urma accidentului a rezultat ranirea conducatoarei auto și a soțului sau de 52 de ani. Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

