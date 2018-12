Accident pe DN 1, la intersecția cu drumul spre Florești Un nou accident rutier a avut loc, joi dimineața, in celebra intersecție dintre DN 1 și drumul care duce spre localitatea Florești. Poliția Prahova anunța ca doua autovehicule au fost implicate in evenimentul produs, se pare, pe fondul neacordarii de prioritate. Doua persoane au fost asistate medical la fața locului, dar nimeni nu a fost transportat la spital, precizeaza purtatorul de cuvant al IJP Prahova. Pentru scurta vreme, in zona accidentului s-a circulat dirijat pe o banda de mers pe sensul spre Ploiești. Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

