Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 26 de ani a fost ranita, sambata seara, dupa ce a intrat cu masina intr-un cap de pod, pe DN 1, in afara localitatii Scoreiu, judetul Sibiu. Victima a fost incarcerata, fiind scoasa de echipajele de pompieri din masina.

- Ziarul Unirea ACCIDENT GRAV noaptea trecuta pe un drum național din județul Sibiu. Un biclist, lovit mortal de un șofer baut Un accident mortal a avut loc noaptea trecuta, in jurul orei 23:30 la ieșire din Mediaș spre Brateiu, județul Sibiu. Un biciclist a fost lovit de un conducator auto in varsta…

- Din pacate, un accident in care a fost implicata masina la volanul careia se afla i-a adus sfarsitul unei femei. In conditii ce urmeaza a fi lamurite de catre politistii care se ocupa de ancheta in acest caz, soferita a pierdut controlul volanului si ajuns cu masina intr-un arbore de pe marginea drumului.…

- O tanara a fost ranita, miercuri, in centrul orașului Cluj-Napoca, de o mașina care a fost proiectata pe trotuar in urma unui accident. Victima a suferit traumatisme multiple și a fost transportata la spital.

- Pompierii, echipaje medicale și polițiști au intervenit pentru salvarea a doua persoane, în urma unui grav accident de circulație care a avut loc pe Autostrada București – Constanța. Astazi, în jurul orei 8:30, în condițiile unui carosabil uscat, pe Autostrada A2,calea 1 (București-Constanța),la…

- Un grav accident de circulatie a avut loc, in aceasta noapte, in jurul orei 22.00, pe DN 2, in afara localitatii Nicolae Balcescu, judetul Constanta. Subinspectorul Andreea Munteanu, purtatorul de cuvant al IPJ Constanta, spune ca "un barbat, in varsta de 24 de ani, a condus un atelaj hipo pe un drum…

- Un accdient a avut loc, in urma cu scurt timp, intre localitatile Teliu si Bradet. Un autoturism s-a rasturnat. In masina se afla o tanara in varsta de 26 de ani, care a suferit mai multe contuzii, dar este constienta. Victima a refuzat transportul la spital. La fata locului au intervenit un echipaj…