- Traficul este ingreunat pe DN 7, zona Șibot, din cauza unui accident rutier in care nu au existat fara victime. Conducatoare a unui autoturism a pierdut controlul asupra acestuia și s-a rasturnat pe carosabil. Traficul rutier este dirijat, alternativ. Citește Accident pe DN7, in zona comunei Sobot.…

- Un tânar în vârsta de 22 de ani, din Deveselu, baut fiind, s-a rasturnat cu mașina, pe o strada din Caracal, în timp ce încerca sa fuga de poliție. Trei persoane au ajuns la spital.

- Regulile nu sunt facute ca sa fie incalcate! Cand conduceti autoturisme si din graba apasati prea tare pedala de acceleratie, ganditi-va ca nu sunteti singuri pe drum! Puteti rani sau ucide persoane nevinovate sau… ajungeti cu autoturismul la o alta destinatie. Politistii Serviciului Rutier au intervenit…

- Un tanar de 20 de ani este cercetat pentru conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului si vatamare corporala din culpa, in contextul in care nu a mai reusit sa pastreze controlul autovehiculului pe care il conducea din cauza consumului de bauturi alcoolice si s-a rasturnat cu masina.

- Un șofer in varta de 72 de ani a pierdut controlul mașinii sale, in aceasta dimineața, in jurul orei 8.00, și a ajuns cu vehiculul direct in apa. Incidentul a avut loc pe DJ 226, in apropierea localitații Corbu, din județul Constanța, a informat replicaonline.ro. Omul n-a fost atent intr-o curba la…

- Luni, 25 februarie, un tanar de 15 ani, in timp ce conducea un autoturism fara a poseda permis de conducere, a pierdut controlul direcției și s-a rasturnat pe drumul comunal 59, iar apoi a parasit locul faptei fara incuviințarea poliției.

- In urma cu puțin timp, pe raza localitații Cornești, șoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului și a parasit partea carosabila, rasturnandu-se. „Conform sesizarii, in autoturism se aflau trei persoane, din care o femeie ar fi ranita. Polițiștii se deplaseaza la fata locului pentru cercetari”…

- Un șofer se poate considera norocos dupa un accident rutier in care a fost implicat. Autoturismul pe care-l conducea a fost distrus in totalitate, insa conducatorul auto a scapat doar cu mici leziuni și a refuzat transportul la spital. Incidentul s-a produs in jurul orei 11.00, pe DJ 581, in localitatea…