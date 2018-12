Accident pe Centura de Vest, la intersectia cu Buda. Doua victime

Stiri pe aceeasi tema

- Din primele informatii, doua persoane sunt in acest moment (20.05) resuscitate. In accident au fost implicate trei autovehicule, printre care si un microbuz. La fata locului au ajuns mai multe echipaje de la Ambulanta, SMURD si Politie. Vom reveni cu amanunte.

- UPDATE: Trei persoane au fost ranite si sunt transportate la spital. Este vorba despre o femeie in varsta de 57 ani cu fractura clavicula stanga, un barbat de 62 de ani cu TCC minor și traumatism sold drept si un barbat de 49 de ani cu TCC minor și traumatism hemitorace drept. Un…

- Un accident de circulatie s-a produs in jurul orei 11 pe Centura de Vest a Ploiestiului, la intersectia cu drumul spre localitatea Buda. Au fost implicate doua autoturisme, iar in urma impactului, o persoana a fost ranita si este asistata medical. Se pare ca accidentul s-a produs…

- Un numar de 12 persoane, intre care patru copii, au fost ranite, duminica seara, pe Centura de Vest a Ploieștiului, dupa ce doua mașini s-au ciocnit. Traficul pe DN 1, in zona producerii accidentului, se desfașoara cu dificultate.Potrivit ISU Prahova, impactul a fost intre doua mașini, iar…

- Un accident de circulatie soldat cu decesul unei persoane s-a produs in aceasta dimineata, in jurul orei 7, pe Centura de Vest a Ploiestiului, in zona giratoriului de la intrarea in cartierul Mitica Apostol. Potrivit IJP Prahova, un pieton care traversa neregulamentar a fost lovit de masina,…

- Un accident rutier s-a petrecut in dimineata zilei de joi, 18 octombrie, in zona Popasului Regal. In urma impactului au rezultat patru victime, doua cu traumatism toracic si doua cu traumatism cranian. La fata locului s-au deplasat echipaje SMURD si ambulanta. Din cauza evenimentului rutier in zona…

- Un accident rutier s-a produs marți seara pe șoseaua de centura din Alba Iulia, la intersecția drumului spre Drambar cu trecerea de cale ferata. Din cauza neacordarii de prioritate un autocamion s-a tamponat cu un autoturism, iar in urma impactului mașina a fost aruncata de pe carosabil. Potrivit IPJ…

- Un accident rutier a avut loc in Deva, luni, la amiaza, pe Calea Zarandului, in dreptul depozitului Depoalm. In accident au fost implicate trei autovehicule: un autocar, un autoturism și un tir. Pe Calea Zarandului se circula pe un sens. Din primele informații, in autoturism se afla o persoana…