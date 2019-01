Accident pe centura Aradului: două autoturisme și un TIR s-au tamponat Un accident rutier in care au fost implicate trei mașini a avut loc pe șoseaua de centura a Aradului. In zona sensului giratoriu de la capatul strazii Campul Liniștii, trei mașini s-au tamponat. Cauza pare a fi neadaptarea vitezei de circulație la condițiile de mers. Doua autoturisme s-au tamponat in sensul giratoriu și ambele au […] The post Accident pe centura Aradului: doua autoturisme și un TIR s-au tamponat appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

Sursa articol si foto: arad24.net

Stiri pe aceeasi tema

