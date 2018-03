Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu putin timp, in municipiul Arad a avut loc un accident rutier. O fetita a fost lovita de un autoturism pe Calea Victoriei din municipiul Arad. Vom reveni cu amanunte. The post Accident pe Calea Victoriei: o fetita a fost lovita de o masina appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate…

- Accident rutier in localitatea Bucsoaia, orasul Frasin, pe D.N.17, marti dimineata. Un microbuz scolar a fost lovit din spate de o autospeciala de politie din cauza ca agentul care era la volan nu a pastrat distanta regulamentara in mers. Microbuzul era plin de copii care mergeau la scoala…

- O seara obișnuita s-a transformat intr-una inedita pentru polițiștii din Arad. Aceștia au prins, ieri, dupa caderea intunericului, un barbat care, cu o mașina furata, a provocat un accident, scrie newsar.ro. Mașina o furase din fața unui bar, iar la scurt timp a lovit o alta mașina care, ajungand pe…

- Nu a observat la timp pietonul pe trecere si l-a lovit cu masina. Aceasta este scuza unui sofer de 82 de ani din Galati care a comis un accident de circulatie, miercuri seara, pe Faleza Inferioara a Dunarii, la Elice. Soferul conducea dinspre Vama catre Trecere Bac, pe Faleza Superioara, cand a lovit…

- In urma cu cateva minute, pe strada Iuliu Maniu din municipiul Arad a avut loc un accident mortal de circulatie. Un biciclist a fost lovit de un autoturism in zona Liceului de informatica. Conform primelor informatii, autoturismul care a provocat accidentul a fost condus de un politist. In urma impactului,…

- Un autobuz care a iesit de pe poarta Companiei de Transport Public Arad cu putin timp in urma a fost la un pas de a provoca o adevarata tragedie pe Calea Victoriei din municipiul Arad. Autobuzul a derapat si a lovit un stalp al retelei de iluminat, aflat pe partea opusa a strazii, apoi a […] The post…

- Un accident rutier s-a petrecut miercuri, in jurul orei 17.40, pe Bulevardul Incoronarii din Alba Iulia. Din primele date, un autoturism a parasit partea carosabila și a lovit un stalp de pe marginea drumului. Potrivit IPJ Alba, șoferul a fost ranit, probabil ușor. La fața locului s-au deplasat echipaje…

- (update 12:16) Consilierul local din satul Corjeuți, din partea PD, Iurie Groza, care a accidentat mortal un copil de 7 ani a fost exclus din Partidul Democrat. Despre aceasta a anunțat liderului PD, Vladimir Plahotniuc, in cadrul briefingului de astazi al formațiunii.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota au depistat un autoturism marca Ford, in valoare de 14.000 de lei, cautat de autoritatile din Germania. In data de 25.02.2018, ora 17.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota, s-a prezentat…

- Tragedie intr-o familie din raionul Briceni. Un copil de 7 ani a fost lovit aseara de o mașina la volanul careia se afla un șofer beat. Accidentul a avut loc aseara in jurul orei 19:40 in localitatea Corjeuți, in timp ce victima și mama sa se intorceau acasa de la biserica.

- Un copil de sapte ani a fost victima unui grav accident provocat de un sofer beat. Baiatul a fost lovit pe un drum din satul Corjeuti, raionul Briceni, in timp ce se intorcea cu mama sa de la biserica.Tragedia a avut loc ieri seara.

- Un tanar de 28 de ani este cercetat pentru conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului, in conditiile in care a pierdut controlul masinii pe care o conducea si a intrat cu aceasta intr-un parapet de pe marginea drumului.

- A ajuns la spital cu diverse rani, dupa ce a incercat sa treaca strada printr-un loc nepermis. Este vorba despre un barbat, in varsta de 54 de ani, din raionul Dubasari, care a fost lovit in plin de o masina pe carosabil.

- Un teribil accident rutier a avut loc in aceasta seara in municipiul Constanta pe Soseaua Mangaliei in zona Doraly. Din primele informatii o familie formata din mama, tata si un copil de un an si cinci luni a fost spulberata de o masina. ...

- Un autoturism marca Renault a fost lovit de un tramvai pe Calea Aurel Vlaicu, in zona Kaufland. Din fericire, accidentul nu s-a soldat cu victime, fiind afectata partea din spate a autoturismului. Traficul rutier nu a fost impiedicat dar tramvaiul a ramas blocat pe linie pana la indepartarea autoturismului.…

- O fetita de sase ani a murit, iar trei persoane au ramas incarcerate, dupa ce doua masini s-au lovit frontal, vineri seara, pe un drum judetean din Timis, traficul fiind blocat pe ambele sensuri, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Marți, 13 februarie a.c., la ora 19.50, pe Drumul Comunal 67, in localitatea Fildu de Mijloc, un tanar de 25 ani, din comuna Fildu de Jos, in timp ce se afla la volanul autoturismului a efectuat o manevra de mers inapoi, fara sa se asigure, cu intenția de a intra in curtea unui imobil și a accidentat…

- Marți, 13 februarie a.c., la ora 19.50, pe Drumul Comunal 67, in localitatea Fildu de Mijloc, un tanar de 25 ani, din comuna Fildu de Jos, in timp ce se afla la volanul autoturismului a efectuat o manevra de mers inapoi, fara sa se asigure, cu intenția de a intra in curtea unui imobil și a accidentat…

- Un batran de 79 de ani a lovit, miercuri la pranz, pe o trecere de pietoni din centrul Brasovului, o femeie si un adolescent in varsta de 15 ani, care traversau strada regulamentar. Cei doi raniți au fost transportati la spital. Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Judetene Brasov, Gabriela Dinu,…

- Un accident rutier a avut loc la Arad, chiar langa sediul Politiei Rutiere. Un biciclist care a trecut pe culoarea rosie a semaforului, a fost luat in plin de un taximetrist.„Din primele cercetari la fata locului, s-a stabilit ca azi, in jurul orelor 11.30, la intersectia strazilor Saguna cu Dorobantilor,…

- Un tragic accident de circulație s-a produs in aceasta dimineața, in jurul orei 8.00, pe drumul județean 101P, in satul Bobolia din comuna Poiana Campina, aproape de ieșirea spre comuna Magureni. Un barbat a decedat dupa ce a fost lovit din plin de un autoturism. Se pare ca victima a coborat dintr-un…

- Un adolescent in varsta de 16 ani a murit, iar doi adulti au fost raniti, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce masina in care se aflau a iesit in afara partii carosabile si a lovit o teava de gaz, in Alba, peste 2.000 de persoane ramanand fara gaz. Un adolescent in varsta de 16 ani a murit, iar…

- Accident grav in aceasta dimineața in municipiul Petrosani. Un barbat de 58 de ani a fost lovit de un autoturism care mai inainte intrase pe contrasens si acrosase o ambulanta ce transporta un pacient la spital. “Pacientul si soferul ambulantei ...

- Un sofer din Craiova care, in urma cu trei saptamani, a lovit pe trecerea de pietoni o fetita si pe tatal ei, apoi a fugit de la locul faptei, a fost retinut, marti seara, in urma a 11 perchezitii domiciliare in judetul Dolj. Au fost retinuti si trei prieteni ai barbatului.

- Polițiștii Biroului de Investigații Criminale au identificat un minor, banuit de furtul unui telefon mobil. In urma cercetarilor efectuate, s-a stabilit ca la data de 19 ianuarie, adolescentul de 14 ani din Arad, a sustras un telefon mobil din vestiarul salii de sport a unui liceu din municipiul Arad,…

- In urma cu cateva minute a avut loc un grav accident rutier pe DN 7, in judetul Arad. In apropierea Monumentului de la Paulis, doua TIR-uri si un autoturism sunt implicate in evenimentul rutier. Sunt trei persoane incarcerate si intervin SMURD, un echipaj de descarcerare, o ambulanta speciala si una…

- Tragedie in judetul Arad, la Ghioroc. In cursul noptii trecute, in jurul orei 23, un barbat a iesit de pe drum si a cazut cu masina in lac. Martorii evenimentului au sunat la 112 a fost anuntat evenimentul. Politistii din Ghioroc au sosit in scurt timp, dar masina nu s-a mai vazut. „La data de […] The…

- Un barbat in varsta de 36 de ani, din judetul Tulcea, a murit, marti seara, dupa ce a coborat din masina sa pentru a repara ceva si a fost lovit de un autoturism, DN22, la iesirea din comuna constanteana Lumina, spre Tulcea.

- Un barbat de 25 de ani a murit intr-un accident rutier produs sambata dimineata pe DJ643, in localitatea Diculesti, dupa ce masina pe care o conducea a derapat si a lovit un parapet, potrivit pu...

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta seara pe DN22 Tulcea Constanta, la iesire din localitatea Mihail Kogalniceanu din judetul Tulcea catre Babadag. Potrivit unor martori doi cai lasati nesupravegheati au intrat pe sosea. Soferul unui autoturism Opel Astra a observat prea tarziu animalele de…

- Polițiștii clujeni au depistat un conducator auta care a accidentat un minor și a plecat de la locul accidentului.”La data de 16 ianuarie a.c., polițiștii au identificat un barbat, 48 de ani, din Câmpia Turzii, care, la data de 12 ianuarie a.c., în timp ce circula…

- In urma cu putin timp, pe DN 69, intre Sagu si Vinga a avut loc un accident spectaculos. Intr-un autoturism in care se aflau trei persoane, soferul nu a adaptat viteza la conditiile de carosabil umed si intr-o curba periculoasa a pierdut controlul volanului. Masina a ajuns pe contrasens cu rotile in…

- Accident cumplit provocat de un sofer vitezoman in judetul Iasi. Doua fetite, de patru si sase ani si parintii acestora se zbat intre viata si moarte, dupa ce soferul inconstient a intrat pe...

- Accident mortal la Ceadar-Lunga. Un barbat de 61 de ani a decedat dupa ce bicicleta pe care o conducea a fost lovit de un automobil de model Citroen. Impactul a avut loc in jurul orei 18:00 in apropiere de satul Joltai.

- Polițiștii Secției nr. 5 Rurala Ineu, impreuna cu cei ai Postului de Poliție Tarnova cerceteaza un tanar pentru savarșirea infracțiunii de furt calificat. In urma cercetarilor efectuate, polițiștii au identificat un tanar de 18 ani, din localitatea Drauț, care in data de 22 august 2017, prin forțarea…

- Ieri, polițiștii Biroului de Ordine Publica au depistat in flagrant delict trei tineri care furau dintr-un autoturism. Polițiștii au reușit intreruperea activitații infracționale a trei tineri, doi dintre ei de 17 ani și unul de 18 ani, toți din Arad, prin depistarea acestora in flagrant. Ei au fost…

- O femeie insarcinata a ajuns la spital in stare de șoc, in uma unui accident rutier. Un tanar aflat la volanul unui autoturism nu a acordat prioritate unei alte mașini care se deplasa regulamentar. Incidentul a avut loc in Arad, la intersecția strazilor Ștefan cel Mare și Adam Muller Gutenbrunn, in…

- Un teribil accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe DN 10, in localitatea Satuc din judetul Buzau.0 fetita in varsta de aproximativ 11 ani a murit pe loc dupa ce masina in care se afla a lovit un panou, a ricosat intr o teava de gaze de pe marginea soselei si apoi s a rasturnat.Potrivit opiniabuzau.ro,…

- Un barbat de 36 de ani din comuna Vidra a produs un accident, in Apuseni, la volanul unui autobuz, pe care-l conducea dupa ce bause alcool. Soferul a acrosat, cu autovehiculul de transport persoane, o masina. Potrivit IPJ Alba, in 3 ianuarie, in jurul orei 15.30, politistii din Cimpeni au intervenit…

- Un tanar in varsta de 23 de ani din comuna Vintu de Jos s-a ales cu dosar penal dupa ce a produs accident, aflat la volanul unui autoturism neinmatriculat, fara permis. Evenimentul rutier s-a petrecut in noaptea de 26/17 decembrie. Potrivit IPJ Alba, tanarul, fara a poseda permis de conducere pentru…

- Un barbat in varsta de 40 de ani din Arieseni s-a ales cu dosar penal dupa ce a produs accident sub influenta alcoolului. S-a izbit cu masina de un copac si apoi autoturismul s-a rasturnat in afara soselei. Potrivit IPJ Alba, in 25 decembrie, in jurul orei 18.30, politistii rutieri din Cimpeni au intervenit…

- La data de 25 decembrie a.c., in jurul orei 18.30, politistii rutieri din Cimpeni au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale, produs pe DN 75, pe raza comunei Arieșeni. Un barbat de 40 de ani, din Arieseni, in timp ce conducea un autoturism in directia Girda…

- Accident teribil in Galați. O ambulanța și o mașina de teren s-au ciocnit, intr-o intersecție. Un copil de 11 ani a fost ranit in urma impactului și a fost dus la spital. Șoferul vinovat s-a ales și el cu leziuni ușoare, dar și cu dosar penal.

- O salvare a Serviciului Judetean de Ambulanta Galati, aflata în misiune, a fost implicata, marti, într-un accident într-o intersectie din oras. Un copil de 10 ani a fost ranit usor.

- Un accident feroviar a avut loc, sâmbata dupa-amiaza, pe raza localitîții clujene Jucu.Un autoturism a fost lovit în plin de catre un tren, iar șoferul a fost ranit.”In jurul orelor 15.00 un autoturism a fost lovit de un tren in comuna Jucu, 1 victima.…

- Un tragic accident rutier in care au fost implicate un TIR si trei autoturisme a avut loc in urma cu putin timp in apropiere de Arad. La iesirea din comuna Vladimirescu, la doar cativa kilometri de Arad, pe DN 7 un TIR cu remorca venea in coloana spre Arad. Se pare ca nu a adaptat […] The post Tragic…

- In urma cu putin timp, un grav accident rutier a avut loc in judetul Arad. In localitatea Neudorf a avut loc un eveniment rutier intre un autocamion si un autoturism. In urma coliziunii, doua persoane sunt in stare de inconstieta. Intervin SMURD Arad si SMURD Barzava. Soferul autoturismului, un tanar…

- Unul dintre autoturismele implicate, in care se afla un barbat și o femeie, a derapat și s-a rasturnat in șanțul de pe marginea șoselei. o alta mașina care venea din spate și in care se aflau doi tineri din Craiova a franat brusc, fiind lovita din spate de un al treilea autoturism, in care se aflau…

- Un pieton a fost acroșat de un autovehicul vineri seara pe șoseaua Gherla – Cluj-Napoca, in zona localitații Livada. Din primele informații, este vorba despre un barbat din localitate, in varsta de 59 de ani, care a fost ranit ușor in urma impactului. La locul evenimentului a intervenit un echipaj de…

- Accident cumplit la intrarea in localitatea Bilicenii Vechi, raionul Singerei. Preotul din satul Copaceni și soția acestuia au decedat, iar un tanar a fost transportat de urgența la spital.