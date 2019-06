Accident pe calea ferată în Timiș. Un microbuz cu 7 oameni, lovit de tren Un accident a avut loc in aceasta dimineața , in Timiș, la o trecere peste calea ferata in apropiere de Lovrin, dupa ce un microbuz in care se aflau șapte oameni a fost lovit de un tren Regio. La locul accidentului au intervenit imediat pompierii, mai multe ambulanțe și poliția. Accidentul s-a petrecut in jurul orei 5.00. Șoferul microbuzului s-a avantat pe linia de tren fara sa se asigure indeajuns. N-a observat garnitura care se apropia, astfel ca impactul n-a mai putut fi evitat. Doi oameni din microbuz au fost raniți, insa, din fericire, ușor. Ceilalți s-au ales doar cu o sperietura zdravana.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un microbuz in care se aflau șapte persoane a fost lovit de tren, miercuri dimineața, la un pasaj peste calea ferata din localitatea Lovrin, județul Timiș. Doua persoane au fost ranite in urma impactului, dar au refuzat transportul la spital. Accidentul s-a produs in aceasta dimineața, puțin dupa ora…

- Un microbuz in care se aflau șapte persoane a fost lovit de tren, miercuri dimineața, la un pasaj peste calea ferata din localitatea Lovrin, județul Timiș. Doua persoane au fost ranite in urma impactului, dar au refuzat transportul la spital, potrivit Mediafax.Accidentul s-a produs miercuri…

- Darius Valcov, fostul ministru de Finanțe și „creierul” programului de guvernare al cabinetului Viorica Dancila, a fost pus sub control judiciar pentru o perioada de 60 de zile. Procurorii DIICOT au anunțat ca au demarat urmarirea penala in dosarul in care e acuzat ca a divulgat informații secrete.…

- Roxana Andreea Rotaru, 23 de ani, se considera o fata norocoasa. Pana pe 26 septembrie 2018, cand mascații i-au navalit in mașina, i-au pus catușele și au dus-o la secție. Dupa luni de așteptare, fata cu averea blocata de autoritați a decis sa apeleze la Libertatea, ca sa-și spuna nemaiauzita poveste.…

- O camioneta condusa de un barbat de 42 de ani, din Bistrita, a fost acrosata, sambata, de un tren regio care circula pe relatia Bistrita - Micestii de Campie, la o trecere la nivel cu calea ferata dintre localitatile Saratel si Sarata, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean Bistrita-Nasaud,…

- Carnagiu pe calea ferata, luni seara, la Balhacu. Șoferul unui microbuz de transport persoane care circula dinspre Arad spre Galați, a trecut cu mașina peste calea ferata care intersecteaza DN2B, fara sa observe trenul care se apropia. Microbuzul a fost izbit in plin, iar in urma impactului, trei persoane…

- Accident grav pe calea ferata, sambata dupa-amiaza. Un om a sfarsit lovit de un tren care circula pe ruta Bucuresti-Targoviste. Barbatul a ajuns in calea garniturii Regio 2109, iar mecanicul nu a mai putut face nimic pentru a evita drama. Totul s-a intamplat pe sectia de cale ferata 301Q Bucuresti –…