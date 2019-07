Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Paramedicii ajunșși la locul accidentului au cosnata ca, din fericire, este o singura victima, conștienta, care primește deja imgrijiri medicale. Un accident rutier a avut loc cu puțin timp in urma pe Bulevardul Griviței, vizavi de Paradisul Acvatic. Sunt doua victime, dintre care una incarcerata.…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența a amanat pentru saptamana viitoare organizarea exercițiului de alarmare a populației, avand in vedere ca maine se susține una din probele de Bacalaureat. „Multe dintre sirene sunt montate pe scoli sau in apropierea scolilor si nu dorim sa perturbam desfasurarea…

- UPDATE Din pacate, batranica nu a raspuns manevrelor de resuscitare, iar medicii au declarat decesul. Un accident rutier a a vut loc cu puțin timp in urma pe str. De Mijloc, la intersectia cu str. Campului. O femeie in varsta de 81 ani, care era angajata in traversarea strazii pe trecerea pentru pietoni,…

- Un accident rutier a a vut loc cu puțin timp in urma pe str. De Mijloc, la intersectia cu str. Campului. O femeie in varsta de 81 ani, care era angajata in traversarea strazii pe trecerea pentru pietoni, a fost surprinsa si accidentata de un autoturism. „Victima este inconstienta. S-a deplasat un echipaj…

- Un accident din care au rezultat trei victime a avut loc pe Dealul Perșaniului. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, cpt. Ciprian Sfreja, a anunțat ca un autoturism, in care s aflat trei persoane, s-a rasturnat. Una dintre acestea a suferit un atac de panica.…

- Accident joi dupa amiaza pe drumul spre Poiana Brașov. Un autoturism a iesit in decor, iar o persoana a fost raniti. Este constienta, a anunțat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, cpt. Ciprian Sfreja. La locul accidentului s-a deplasat un echipaj SMURD si…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, cpt. Ciprian Sfreja, a anunțat ca vijelia de acum cateva ore nu a ramas fara urmari. Un stalp de comunicație a cazut la Halchiu si unul la Sasciori, cazuri in care intervin serviciile de voluntari pentru situații de urgența.…