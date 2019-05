Accident pe bulevardul Carol. Patru victime, mașini avariate Șoferul unei mașini a pierdut controlul volanului și a intrat in alte doua autoturisme care circulau regulamentar, anunța Romania Tv. Impactul a fost atat de violent incat una dintre mașini a ricoșat intr-un autoturism parcat. Doua dintre mașini au ajuns undeva pe trotuar, iar celelalte doua au ramas pe carosabil. Imediat au ajuns polițiștii de la Brigada rutiera, dar și ambulanțe deoarece martorii la incident au sunat la 112 și au anunțat și au anunțat ca sunt mai multe victime in carambol. Sunt patru persoane ranite care au fost duse la ambulanțe unde li s-au acordat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

