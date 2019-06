Stiri pe aceeasi tema

- Un cumplit accident s-a produs in aceasta seara, pe A1, in judetul Arad, pe sensul catre Timisoara. Doua autoturisme s-au ciocnit violent, iar in urma impactului, șapte persoane au ajuns in stare grava, la spital.

- Doua mașini s-au ciocnit in aceasta seara pe autostrada A1, in apropiere de Arad, pe sensul de mers Arad – Timișoara, circulația fiind blocata și reluata ulterior doar pe banda de urgența. In urma coliziunii, șapte dintre cele opt persoane aflate in automobilele implicate au fost transportate la spital,…

- Un grav accident de circulație s-a produs in aceasta dupa-amiaza pe DN 6, șoseaua care leaga Reșița de Orșova. Coliziunea intre un TIR care transporta paleți și un autoturism in care se aflau doua persoane s-a produs in jurul orei 16.00, in zona localitații carașene Topleț. La fața locului s-au deplasat…

- Polițiștii au reușit capturarea asasinului polițistului Cristian Amariei – Marcel Lepa a fost capturat in aceasta dimineața in localitatea Remetea Mare din Timișoara. Mai exact in locuința unde, ieri, trupele speciale au descins in casa prietenului acestuia și au gasit urme de sange. Conform primelor…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, la kilometrul 49, pe sensul de mers catre capitala, in zona localitatii Corbii Mari, judetul Dambovita, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate un autoturism si o autoutilitara.

- Doua mașini s-au ciocnit pe DJ682, intre localitațile Frumușeni și Fantanele din județul Arad. Coliziunea s-a prdus dupa ce unul dintre autoturisme a trecut de axul drumului pe sensul opus de mers. In urma ciocnirii, toate cele șase persoane implicate au ajuns la spital. In una dintre mașini se aflau…

- Traficul este blocat pe Autostrada A1, pe sensul de mers dinspre Timișoara spre Arad, dupa ce un microbuz care transporta noua persoane și un alt microbuz pe platforma s-a rasturnat. Din fericire, din primele informații oferite de ISU Arad, doar o persoana are nevoie de ingrijiri medicale. Traficul…

- Un accident deosebit de grav s-a produs, duminica seara, pe DN 79, la ieșirea din Chisineu Cris spre Arad. Doua microbuze cu pasageri au intrat in coliziune, și mai multe persoane au fost ranite. Sapte persoane au fost ranite, iar doua dintre ele au fost preluate de ambulante SAJ si SMURD pentru a fi…