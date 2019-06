Stiri pe aceeasi tema

- Vineri dimineata, pe autostrada A1 intre Traian Vuia și Timisoara s-a petrecut un teribil accident rutier. Un șofer care circula pe contrasens a lovit din fața un autoturism care rula normal. In mașina care mergea regulamentar se aflau doi copilași și trei adulți. Doi dintre adulți au murit pe loc iar…

- Un accident rutier mortal a avut loc, vineri dimineata, pe Autostrada A1, intre Traian Vuia si Timisoara. Soferul care a provocat accidentul a fugit de la fata locului. Doi oameni au murit si doi copii, de sase si noua ani, au ajuns in coma la spital, in urma unui teribil accident care a avut loc […]…

- Un grav accident s-a produs, vineri dimineața, pe autostrada A1 Traian Vuia – Timișoara. Doua mașini s-au ciocnit, iar in urma impactului doua persoane au murit, iar doi copii sunt in coma.

- Tragedie pe Autostrada A1 Timișoara – Lugoj, azi-dimineața, in apropierea nodului de la Balint. Doua persoane au murit, iar doi copii au fost transportați in stare grava, comatoasa, inconștienți, la spital, dupa un accident rutier provocat de un șofer care circula pe contrasens. Mai mult, vinovatul…

- Doua fetițe au fost ranite și transportate la spital pentru investigații dupa un accident provocat, astazi de dimineața, in localitatea Moșnița Noua, langa Timișoara. Un barbat, in varsta de 39 ani, a ieșit de pe strada Medveș in DJ 592 fara a respecta semnificația indicatorului ”stop” și a intrat in…

- Doua persoane au fost spitalizate in urma evenimentului rutier. O femeie de 39 de ani a schimbat directia de mers, in mod neregulamentar, incalcand marcajul longitudinal dublu continuu, si nu a acordat prioritate autoturismului care circula din sens opus.

- Un barbat a decedat in drum spre spital dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier in s. Cobusca Noua, Anenii Noi. Potrivit primelor informații, poliția a stabilit ca automobilul de marca Renault Cango la volanul caruia se afla un barbat de 54 ani, ieșind de pe drum adiacent s-a tamponat lateral…

- Un sofer roman blocat pe autostrada in Anglia, din cauza unui accident, a aflat ca iubita lui a murit acolo. Tanara romanca a fost ucisa pe loc, masina ei... The post Un sofer roman blocat pe autostrada, in Anglia, din cauza unui accident, a aflat ca iubita lui a murit acolo appeared first on Renasterea…