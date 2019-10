Stiri pe aceeasi tema

- Un accident in lant a avut loc pe autostrada A1, pe sensul Lugoj – Margina, in judetul Timis, in dreptul localitatii Bethausen, fiind implicate doua autotrenuri, un microbuz, o camioneta sa doua autoturisme. Cinci oameni au ajuns la spital, dintre care doi au fost incarcerati. Potrivit…

- Doi buzoieni de 35 și 41 de ani au fost omorați pe loc, noaptea trecuta, pe A1 intre Deva și Ilia. Bogdan Buzea și Nicu Harai aduceau autoturisme din vest. Unul dintre buzoieni conducea o dubița cu platforma, iar celalalt o camioneta care tracta o rulota. Nicu Harai avea 35 de ani și se casatorise in…

- Un accident a avut loc, in aceasta seara, pe Autostrada A1, sectorul Ilia – Șoimuș, la km 385. Din primele informații in accident au fost sunt implicate un autoturism, o camioneta și un autocamion. In urma evenimentului rutier au rezultat 4 victime. Circulația este INCHISA pe sensul…

- Accidentul a avut loc in noaptea de vineri spre sambata, in judetul Arad, pe DN 7, in zona localitatii Lipova. Un șofer a pierdut controlul volanului, iar vehiculul s-a izbit de o autoutilitara. Un barbat de 37 de ani, cetatean bulgar, a condus un autoturism inmatriculat in Marea Britanie, pe DN 7,…

- 4 persoane, un barbat, o femeie și 2 copii – membrii ai aceleași familii, au ajuns, miercuri, la Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgența Arad, dupace mașina in care se aflau a fost implicata ... The post O familie cu 2 copii, la spital, dupa ce a intrat cu mașina…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe sensul catre Lugoj al autostrazii A1 Timisoara ndash; Lugoj, la kilometrul 468, in zona localitatii Sanovita judetul Timis , a avut loc o coliziune intre trei autoturisme.In urma impactului, trei persoane au fost ranite.Circulatia…

- O caruța in care se aflau cinci oameni a fost lovita, miercuri seara, de un autoturism. In urma impactului violent, un barbat de aproximativ 50 de ani a murit pe loc, iar celelalte patru persoane au fost ranite. Accidentul cu victime multiple a avut loc pe DN7, la ieșire din Oraștie, in județul…

- Autostrazile din Romania par a fi mai mobile decat constructorii lor. Segmentele de autostrada construite pe șoseaua de mare viteza care ar trebui sa lege Timișoara de Sibiu au aceleași „defecte genetice”: soluții ... The post Autostrada blestemata. Probleme pe șoseaua de mare viteza Sibiu – Deva –…