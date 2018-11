Accident, pe Autostrada Bucurresti-Constanta, imediat dupa miezul noptii

Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de un an a fost ranit astazi in urma unui accident rutier produs astazi pe DN 22C, judetul Constanta.Potrivit IPJ Constanta, astazi, in jurul orei 11:00, un barbat, in varsta de 27 de ani, a condus un autoturism, pe DN 22C, in afara localitatii Satu Nou, dinspre Medgidia catre Cernavoda si,…

- Un cutremur de magnitudine ML 2.6 a fost inregistrat de seismografele Institutului National de Geofizica NOTTSI Sofia, la numai doi kilometri adancime, la ora 00.13. Epicentrul a fost localizat la coordonatele 41.76 N ; 23.71 E, la aproximativ 110 kilometri S de Sofia, 58 km SE de Blagoevgrad si 20…

- Un cutremur de magnitudine Mw 6.2 a avut loc, la 00.19 Ora Romaniei 109.19 Ora Locala in Zona Tarapaca din Chile.Hipocentrul a fost la o suta de kilometri adancime.Seismul de inensitate III a avut epicentrul la intersectia cooronatelor 19.61 S ; 69.19 V, la 361 km S de La Paz Bolivia si 121 km NE de…

- Era un an de la Colectiv. La televizor se dadeau tot felul de reportaje comemorative, lumea facea marșuri uriașe in liniște, parea ca națiunea iși amintește, ca e hotarata sa nu uite, sa remedieze ceva, eventual. Am avut atunci o revelație care m-a șocat. Am auzit pe cineva, o femeie oarecare, exprimandu-și…

- Un accident rutier grav a avut loc, joi, pe tronsonul de autostrada Turda - Gilau, soldat cu ranirea grava a doua persoane.Potrivit Centrului de INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Române, pe sensul Turda catre Gilau al autostrazii A3, la km 33, a avut loc o coliziune…

- UPDATE – ora 15:38 In mașina cu numar de Constanța se afla o familie din Medgidia, mama, tata și 2 copii, care se intorceau de la Iași, unde participasera la pelerinajul Cuvioasei Parascheva. Tatal, in varsta de 41 de ani, nu a fost ranit, in schimb femeia și cei doi copii au suferit rani. Mașina inmatriculata…

- Un grav accident rutier a avut loc, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea Constanta, pe Soseaua din Vii, din municipiul Constanta, putin dupa miezul noptii.Conform primelor informatii un pieton a fost lovit de un autovehicul.Nu se cunosc, la aceasta ora, cauzele si circumstantele…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia este ingreunata la aceasta ora pe Autostrada A2 Bucuresti – Constanta, pe sensul catre Capitala, la kilometrul 115, in zona localitatii Tudor Vladimirescu, judetul Calarasi, din cauza unui eveniment ...